بالصور.. المنتخب القطري يفتتح مشواره في بطولة كأس العرب بالفوز على البحرين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021, 08:42 مساء
منتخب قطر يفوز على البحرين بهدف دون رد في مباراة الافتتاح الرسمية لبطولة كأس العرب 2021. (الإنترنت)

فاز المنتخب القطري على نظيره البحريني بهدف دون رد، في مباراة الافتتاح الرسمية لبطولة كأس العرب 2021، التي أُقيمت بينهما مساء اليوم باستاد البيت في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى.

أحرز الهدف الوحيد في المباراة عبد العزيز حاتم، لصالح المنتخب القطري في الدقيقة (68)، ليمنح منتخبه أول فوز بالبطولة المقامة حاليًا بدولة قطر، التي تستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وبهذه النتيجة حصد المنتخب القطري أول ثلاث نقاط له بالبطولة، ونجا بنفسه من مفاجآت المباريات الافتتاحية، فيما بقي منتخب البحرين دون رصيد.

منتخب قطر يفوز على البحرين بهدف دون رد في مباراة الافتتاح الرسمية لبطولة كأس العرب 2021. (الإنترنت)
منتخب قطر يفوز على البحرين بهدف دون رد في مباراة الافتتاح الرسمية لبطولة كأس العرب 2021. (الإنترنت)
منتخب قطر يفوز على البحرين بهدف دون رد في مباراة الافتتاح الرسمية لبطولة كأس العرب 2021. (الإنترنت)
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