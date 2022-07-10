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دي ماريا يقدم تعهداته أمام تليفزيون يوفنتوس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 يوليو 2022, 10:37 مساء
دي ماريا يقدم تعهداته أمام تليفزيون يوفنتوس
اختبارات دي ماريا في يوفنتوس. (صفحة يوفنتوس عبر فيسبوك)
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أكد الأرجنتيني أنخل دي ماريا، أنه يريد حصد جميع الألقاب مع يوفنتوس، بعد انتقاله رسميًا إليه، خلال مقابلة مع قناة النادي.

قال اللاعب: «مرحلة جديدة بالنسبة لي، أشعر بسعادة بالغة، منذ موافقتي على الانتقال ومنذ اليوم الأول، أصبح الجميع أسرة لي، يهتمون لأمري والحقيقة أنني في غاية السرور»، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

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واعتبر الجناح الأرجنتيني أنه لعب في أفضل الفرق في جميع الدوريات، ولم يكن ينقصه سوى إيطاليا، حيث ذكر أن الأفضل هو اليوفي، موضحًا: «أعلم أنهم لم يفوزوا بشيء العام الماضي، وهذا دافع إضافي لي، أريد التتويج بكل شيء لذلك وافقت».

وكشف دي ماريا (34 عامًا)، أنه يحاول دائمًا التفوق على نفسه، وبذل قصارى جهده، مضيفًا: «أود الاستمرار في المحاولة، صناعة الأهداف وتسجيلها، والفوز بالألقاب، بوصولي إلى اليوفي لديّ فرصة لفعل ذلك، ربما أستطيع فعل كل هذه الأمور».

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