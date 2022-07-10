ريال مدريد يستعد للموسم الجديد دون 9 من نجومه على رأسهم بنزيما

القاهرة - بوابة الوسط

واصل ريال مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني، اليوم الأحد، تدريباته استعدادًا للموسم الجديد، وشارك في التدريب اللاعب الفرنسي فيرلاند ميندي، الذي سبق أن تدرب منفردًا، والبرازيليان كاسيميرو وفينيسيوس ورودريغو، في حين أن ميليتاو حصل على إجازة لاستقبال مولوده الجديد.

واستعاد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعض لاعبيه لكن ما زال يغيب عنه تسعة لاعبين من الفريق الأول: كارفاخال، ألابا، روديغر، تشواميني، مودريتش، فالفيردي، أسينسيو، هازارد وبنزيما، الذين سينضمون يوم 14 يوليو نظرًا لالتزاماتهم السابقة مع منتخباتهم الوطنية في يونيو الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية.

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ويستعد بطل الدوري الإسباني «الليغا» وأوروبا للسفر إلى الولايات المتحدة في 19 يوليو الجاري، لخوض 3 مباريات ودية أمام الغريم التقليدي برشلونة يوم 23 يوليو الجاري، وبعدها بأربعة أيام أمام كلوب أميركا المكسيكي، ثم أخيراً في آخر أيام يوليو الجاري أمام يوفنتوس الإيطالي.

وسيكون أول اختبار رسمي لكتيبة الإيطالي كارلو أنشيلوتي قبل انطلاق الموسم الجديد في مباراة السوبر الأوروبي يوم 10 أغسطس المقبل أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني على ملعب هلسنكي الأولمبي في فنلندا.