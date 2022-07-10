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ملمحا لمرحلة ما بعد كريستيانو.. مدرب مانشستر يونايتد الجديد: رهاني على الشباب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 يوليو 2022, 10:17 مساء
ملمحا لمرحلة ما بعد كريستيانو.. مدرب مانشستر يونايتد الجديد: رهاني على الشباب
إيريك تين هاغ. (إنترنت)
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أعرب المدير الفني الجديد لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إيريك تين هاغ، عن أمله في أن يعطى اللاعبون الشبان انطباعًا جيدًا خلال جولة الفريق استعدادًا للموسم الجديد، ويثبتون جدارتهم في أن يكونوا جزءًا من مرحلة إعادة البناء للموسم الجديد.

كان مانشستر يونايتد قد بدأ استعداداته للموسم المقبل في 27 يونيو الماضي، ويواصل الإعداد عبر مواجهة ليفربول بعد غدٍ الثلاثاء في بانكوك، ضمن جولة الفريقين في تايلاند، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

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ويسافر مانشستر يونايتد من تايلاند إلى أستراليا حيث يلتقي كلاً من فريقي ملبورن فيكتوري وكريستال بالاس في ملبورن، كما يلتقي أستون فيلا في بيرث، وبعدها يعود إلى أوروبا.

وغاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن قائمة مانشستر يومايتد التي ضمت 31 لاعبًا، لأسباب عائلية، وقد أثار حالة من الجدل خلال جولة الفريق التي تشهد تواجد وجه جديد واحد ضمن صفوف الفريق.

وضم مانشستر يونايتد اللاعب الهولندي تايرل مالاتسيا من فينورد، ويسعى لصفقات أخرى، كما يأمل تين هاغ في أن يستغل اللاعبون الشبان الفرصة في تقديم مستويات جيدة واستعراض قدراتهم.

وقال الهولندي تين هاغ في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»: «ما أريد أن أراه هو تعلمهم، لكن أود أيضًا أن يستعرضوا قدراتهم كي يثبتوا جدارتهم بالتنافس على أعلى مستويات كرة القدم، يجب أن تكون جديرًا بموقعك».

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