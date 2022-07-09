Atwasat

خبرة ديوكوفيتش أمام طموح كيريوس في نهائي «ويمبلدون».. الأحد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 يوليو 2022, 08:30 مساء
خبرة ديوكوفيتش أمام طموح كيريوس في نهائي «ويمبلدون».. الأحد
ديوكوفيتش وكيريوس. (أرشيفية - إنترنت)
alwasat radio

يواجه المصنف الأول على العالم سابقًا، لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، غدًا الأحد، منافسه كيريوس الذي يخوض أول نهائي له في تاريخ بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى، ويتطلع ديوكوفيتش إلى تحقيق أكثر من مكسب مع إسدال الستار، على فعاليات النسخة الـ135 لبطولة إنجلترا المفتوحة، ثالث بطولات «غراند سلام».

يسعى ديوكوفيتش إلى تتويج رحلة الدفاع عن لقبه في البطولة، بفوز جديد يمنحه لقب البطولة للنسخة الرابعة تواليًا، والسابعة في مسيرته الرياضية، وبعد فوز ديوكوفيتش بلقب «ويمبلدون» في 2011 و2014 و2016 و2018 و2019، لم تقم البطولة في 2020 بسبب جائحة «كورونا»، لكنه دافع عن اللقب في نسخة 2021، وأصبح على بعد خطوة واحدة من الدفاع عن لقب البطولة مجددًا.

وبرغم الفارق الكبير بين اللاعبين في الإنجازات والتصنيف، لا يعتبر ديوكوفيتش المباراة غدًا أمرًا منتهيًا على الإطلاق، حيث يتعامل معها بكل حذر في مواجهة المنافس الأسترالي، الذي حقق الفوز في مباراتيه السابقتين مع ديوكوفيتش.

ومع فوزه في الدور نصف النهائي على البريطاني كاميرون نوري، انفرد ديوكوفيتش برقم قياسي مهم كان يقتسمه مع السويسري روجر فيدرر، وهو عدد المشاركات في المباريات النهائية لبطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى.

ويخوض ديوكوفيتش النهائي الـ32 له في البطولات الأربع الكبرى، مقابل 31 نهائيًا لفيدرر، و30 نهائيًا للإسباني رافائيل نادال، الذي اضطر للانسحاب من النسخة الحالية، قبل مباراته أمام كيريوس في المربع الذهبي بسبب الإصابة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

12 مرشحا يتطلعون لخلافة رئيس الوزراء البريطاني جونسون

12 مرشحا يتطلعون لخلافة رئيس الوزراء البريطاني جونسون
«فيفا» يسمح رسميا بـ5 تبديلات ويحدد شروطا في الموسم الجديد

«فيفا» يسمح رسميا بـ5 تبديلات ويحدد شروطا في الموسم الجديد
بعد اعترافه بوجود أخطاء.. الرئيس التونسي ينشر نسخة معدلة من مشروع الدستور

بعد اعترافه بوجود أخطاء.. الرئيس التونسي ينشر نسخة معدلة من مشروع الدستور
«الخمس» و«شباب الجبل» و«الصقور» و«أساريا» في الدوري الممتاز.. رسميا

«الخمس» و«شباب الجبل» و«الصقور» و«أساريا» في الدوري الممتاز.. رسميا
علماء يوصون بهذا الدواء لعلاج الجلطة الدماغية

علماء يوصون بهذا الدواء لعلاج الجلطة الدماغية
الرئيس السريلانكي يفر من مقره على وقع اقتحام المتظاهرين المجمع الرئاسي

الرئيس السريلانكي يفر من مقره على وقع اقتحام المتظاهرين المجمع الرئاسي
الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في ختام أكبر موسم حج منذ 2019

الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في ختام أكبر موسم حج منذ 2019
المعركة بدأت.. رئيس «تويتر»: سنقاضي إيلون ماسك لإلزامه بتنفيذ الصفقة

المعركة بدأت.. رئيس «تويتر»: سنقاضي إيلون ماسك لإلزامه بتنفيذ الصفقة
إيلون ماسك يلغي صفقة شراء «تويتر»

إيلون ماسك يلغي صفقة شراء «تويتر»
سمير شمام في «مقابلة خاصة» على قناة «Wtv»: الموسم الحالي أصعب من السابق

سمير شمام في «مقابلة خاصة» على قناة «Wtv»: الموسم الحالي أصعب من السابق
الحجاج يتوافدون على جبل عرفات (صور)

الحجاج يتوافدون على جبل عرفات (صور)
«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟

«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟
باحثون يشككون بفعالية حقن مستخدمة لعلاج التهاب مفاصل الركبتين

باحثون يشككون بفعالية حقن مستخدمة لعلاج التهاب مفاصل الركبتين
«فرانس برس»: وفاة شينزو آبي عقب تعرضه لإطلاق نار

«فرانس برس»: وفاة شينزو آبي عقب تعرضه لإطلاق نار
4 ظواهر تحاصر ختام الدوري الممتاز في نسخته «47»

4 ظواهر تحاصر ختام الدوري الممتاز في نسخته «47»
جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق

جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق
القبض على قاتل أبيه في سبها

القبض على قاتل أبيه في سبها
بتعاون أوروبي.. ورشة عمل في طرابلس لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل

بتعاون أوروبي.. ورشة عمل في طرابلس لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
بطولة ويمبلدون: ديوكوفيتش إلى النهائي لملاقاة كيريوس
بطولة ويمبلدون: ديوكوفيتش إلى النهائي لملاقاة كيريوس
عرض أول بـ75 مليون يورو من «بايرن ميونيخ» لضم دي ليخت
عرض أول بـ75 مليون يورو من «بايرن ميونيخ» لضم دي ليخت
«فيفا» يسمح رسميا بـ5 تبديلات ويحدد شروطا في الموسم الجديد
«فيفا» يسمح رسميا بـ5 تبديلات ويحدد شروطا في الموسم الجديد
«ليفربول» يعير مجددا لاعبه الكولومبي إلى «ألافيس»
«ليفربول» يعير مجددا لاعبه الكولومبي إلى «ألافيس»
التونسية أنس جابر تخسر لقب «ويمبلدون» للتنس أمام الكازاخستانية ريباكينا
التونسية أنس جابر تخسر لقب «ويمبلدون» للتنس أمام الكازاخستانية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط الأفريقي واستعادة صدارة الدوري التونسي
بالفيديو: المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط ......
تعرف على جوائز الأفضل في كأس العرب لكرة الصالات
تعرف على جوائز الأفضل في كأس العرب لكرة الصالات...
رسميا.. ليفربول يعلن تجديد تعاقده مع محمد صلاح
رسميا.. ليفربول يعلن تجديد تعاقده مع محمد صلاح...
المنتخب العراقي يضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العرب للصالات
المنتخب العراقي يضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العرب ......
ليفربول يحدد سعر بيع نجمه محمد صلاح
ليفربول يحدد سعر بيع نجمه محمد صلاح...
المزيد
خبرة ديوكوفيتش أمام طموح كيريوس في نهائي «ويمبلدون».. الأحد
خبرة ديوكوفيتش أمام طموح كيريوس في نهائي «ويمبلدون».. الأحد...
هدف صاروخي للنني مع «آرسنال» من 30 مترا
هدف صاروخي للنني مع «آرسنال» من 30 مترا...
فيرستابن يفوز بسباق السرعة في جائزة النمسا الكبرى للسيارات
فيرستابن يفوز بسباق السرعة في جائزة النمسا الكبرى للسيارات...
التونسية أنس جابر تخسر لقب «ويمبلدون» للتنس أمام الكازاخستانية ريباكينا
التونسية أنس جابر تخسر لقب «ويمبلدون» للتنس أمام ......
«ليفربول» يعير مجددا لاعبه الكولومبي إلى «ألافيس»
«ليفربول» يعير مجددا لاعبه الكولومبي إلى «ألافيس»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط