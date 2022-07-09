خبرة ديوكوفيتش أمام طموح كيريوس في نهائي «ويمبلدون».. الأحد

القاهرة - بوابة الوسط

يواجه المصنف الأول على العالم سابقًا، لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، غدًا الأحد، منافسه كيريوس الذي يخوض أول نهائي له في تاريخ بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى، ويتطلع ديوكوفيتش إلى تحقيق أكثر من مكسب مع إسدال الستار، على فعاليات النسخة الـ135 لبطولة إنجلترا المفتوحة، ثالث بطولات «غراند سلام».

يسعى ديوكوفيتش إلى تتويج رحلة الدفاع عن لقبه في البطولة، بفوز جديد يمنحه لقب البطولة للنسخة الرابعة تواليًا، والسابعة في مسيرته الرياضية، وبعد فوز ديوكوفيتش بلقب «ويمبلدون» في 2011 و2014 و2016 و2018 و2019، لم تقم البطولة في 2020 بسبب جائحة «كورونا»، لكنه دافع عن اللقب في نسخة 2021، وأصبح على بعد خطوة واحدة من الدفاع عن لقب البطولة مجددًا.

وبرغم الفارق الكبير بين اللاعبين في الإنجازات والتصنيف، لا يعتبر ديوكوفيتش المباراة غدًا أمرًا منتهيًا على الإطلاق، حيث يتعامل معها بكل حذر في مواجهة المنافس الأسترالي، الذي حقق الفوز في مباراتيه السابقتين مع ديوكوفيتش.

ومع فوزه في الدور نصف النهائي على البريطاني كاميرون نوري، انفرد ديوكوفيتش برقم قياسي مهم كان يقتسمه مع السويسري روجر فيدرر، وهو عدد المشاركات في المباريات النهائية لبطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى.

ويخوض ديوكوفيتش النهائي الـ32 له في البطولات الأربع الكبرى، مقابل 31 نهائيًا لفيدرر، و30 نهائيًا للإسباني رافائيل نادال، الذي اضطر للانسحاب من النسخة الحالية، قبل مباراته أمام كيريوس في المربع الذهبي بسبب الإصابة.