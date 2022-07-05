ميسي يخطط للعودة إلى برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، مفاجأة كبيرة، بعدما أبدى الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، العودة من جديد إلى صفوف فريقه السابق برشلونة الإسباني.

وقال برنامج «الشيرنغيتو» الإسباني، وفقا لـ«كورة» إن ميسي لديه علاقة جيدة مع تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة الحالي، وتواصل معه اللاعب وسأله عن أي إمكانية العودة إلى النادي الكتالوني».

ورد المدرب تشافي هرنانديز، على طلب عودة ميسي إلى برشلونة، معربا عن سعادته بالطلب، لكنه طالبه بالتحدث مع خوان لابورتا رئيس النادي.

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وكان ميسي انتقل من برشلونة إلى سان جيرمان في الصيف الماضي، عبر صفقة مجانية، بسبب فشل النادي الكتالوني في تجديد عقده وفقا لقانون اللعب الماضي النظيف.

ويرتبط ميسي بعقد مع النادي الفرنسي حتى صيف 2023، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.