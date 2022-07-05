رسميا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع كريستوف غالتييه

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، بشكل رسمي، التوقيع مع المدرب كريستوف غالتييه، لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2024، للإشراف على الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وبات غالتييه (55 عاما) الذي تخلى عن تدريب نيس في نهاية يونيو بعد أن قاد ليل إلى لقب الدوري في 2021، سابع مدرب في نادي العاصمة بعد انتقال ملكيته إلى شركة قطر للاستثمارات الرياضية عام 2011، ليكمل ثورة سان جرمان التي بدأت مع تمديد عقد مهاجمه كيليان مبابي وإقالة مديره الرياضي البرازيلي ليوناردو وتعيين المستشار الرياضي البرتغالي لويس كامبوس بدلاً منه.

وفي وقت سابق من اليوم أكد النادي الفرنسي، رحيل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، وذلك وفق بيان صادر عنه الثلاثاء.

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وقال النادي الباريسي في بيان: «يؤكد باريس سان جيرمان أنه أنهى تعاونه مع ماوريسيو بوكيتينو.. يود النادي أن يشكر ماوريسيو بوكيتينو وطاقمه على عملهما ويتمنى لهما التوفيق في المستقبل».