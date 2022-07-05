رسميا.. باريس سان جيرمان يؤكد رحيل المدرّب الأرجنتيني بوكيتينو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، بشكل رسمي رحيل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، وذلك وفق بيان صادر عنه الثلاثاء.

وقال النادي الباريسي في بيان، وفقا لـ«فرانس برس»: «يؤكد باريس سان جيرمان أنه أنهى تعاونه مع ماوريسيو بوكيتينو.. يود النادي أن يشكر ماوريسيو بوكيتينو وطاقمه على عملهما ويتمنى لهما التوفيق في المستقبل».

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ومن المتوقع أن يعلن سان جرمان في وقت لاحق عن تعيين مدرب ليل ونيس السابق كريستوف غالتييه لتولي المهمة خلفاً للأرجنتيني الذي وصل إلى «بارك دي برانس» في يناير 2021.