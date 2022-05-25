ميسي يصل إسبانيا ويتدرب على ملعب أتلتيك بلباو

القاهرة - بوابة الوسط

وصل نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ليونيل ميسي، مع بعثة منتخب الأرجنتين لكرة القدم، إلى بيلباو شمالي إسبانيا، من أجل الاستعداد لمواجهة إيطاليا على لقب بطولة «كأس الأبطال»، التي تقام بين بطلي أمم أوروبا وكوبا أمريكا أول يونيو المقبل على ملعب ويمبلي في الأراضي الإنجليزية.

وأجرى منتخب الأرجنتين مساء اليوم، أولى جلساته التدريبية لهذا الأسبوع، في نادي أتلتيك بلباو، في منطقة ليزاما شمالي إسبانيا.

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وقطع اللاعبون، الذين وصلوا اليوم الثلاثاء إلى فندق المعسكر في بلباو، بالحافلة، وفقا لـ«كورة» مسافة 12 كيلومترا، التي تفصل مقر إقامتهم عن المدينة الرياضية لـ«أسود الباسك» للمشاركة في الجلسة التي نظمت دون حضور جمهور.

خطة عمل المنتخب الأرجنتيني

وتشمل خطة عمل المنتخب الأرجنتيني تحت قيادة ليونيل سكالوني، 4 أيام في ليزاما، وآخر مران سيكون السبت في ملعب سان ماميس، معقل نادي بلباو.

وستكون جلسة المران في «سان ماميس» متاحة أمام الجماهير، لكن مقابل تذكرة دخول بقيمة 12 يورو للمشجع بشكل عام و10 فقط لأعضاء النادي المضيف.