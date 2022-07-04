الكرواتي إيغور تودور مدرباً جديداً لمرسيليا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي مرسيليا الفرنسي، اليوم الإثنين، رسميا، تعيين الكرواتي إيغور تودور مدرباً للفريق للموسمين المقبلين خلفاً للأرجنتيني خورخي سامباولي.

وقال مالك النادي فرانك ماكورت في بيان، وفقا لـ«رويترز»: «أعتقد أننا وجدنا في إيغور تودور ما نحتاجه، ويسعدني أن أرحب به في نادينا. إيغور رجل مقاتل، كما أظهر طوال مسيرته، سواء كمدرب أو كلاعب».

بداية مسيرته التدريبية

وبدأ تودور (44 عاماً) مسيرته التدريبية مع مواطنه هايدوك سبليت (2013-2015)، وانتقل بعدها إلى اليونان لتدريب تدريب باوك سالونيكي (2015-2016)، ثم إلى تركيا مع كارابوك سبور (2016-2017) وغلطة سراي (2017) قبل أن يحط الرحال في إيطاليا مع أودينيزي (2018 و2019).

وعاد تودور إلى كرواتيا للإشراف على هايدوك سبليت عام 2020، لكن سرعان ما عرّج مجددا نحو إيطاليا حيث عمل مدربا مساعدا في يوفنتوس لأندريا بيرلو (2020-2021) وأشرف على تدريب هيلاس فيرونا الموسم الماضي حيث قاده الى المركز التاسع.

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يذكر أن قلب الدفاع المتألق كان لعب نحو عشر سنوات في صفوف يوفنتوس الإيطالي وخاض 55 مباراة دولية مع منتخب بلاده كرواتيا وحل معه في المركز الثالث في كأس العالم 1998 في فرنسا.