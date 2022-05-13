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رين Vs مرسيليا.. قمة نارية في الدوري الفرنسي لخطف بطاقة دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 مايو 2022, 11:05 مساء
رين Vs مرسيليا.. قمة نارية في الدوري الفرنسي لخطف بطاقة دوري الأبطال
لاعبو مرسيليا يحتفلون بهز شباك لوريان (3-صفر) في الدوري الفرنسي في الثامن من مايو 2022 (اف ب)
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يلتقي رين وضيفه مرسيليا، في قمة نارية بمثابة مباراة نهائية لحجز بطاقة المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل (2022-2023)، وذلك في الجولة الـ37 قبل الأخيرة من بطولة فرنسا في كرة القدم.

ويحتل مرسيليا المركز الثاني برصيد 68 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام موناكو الثالث وخمس نقاط أمام نيس الرابع وست نقاط أمام رين الخامس، علما بأن البطل ووصيفه يتأهلان مباشرة إلى دور المجموعات، فيما يلعب الثالث الدور التمهيدي الثالث.

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وبعدما حجز باريس سان جيرمان، المتوج باللقب، البطاقة الأولى لدوري الأبطال، المسابقة التي يلهث وراءها النادي الباريسي منذ شرائه من صندوق قطر للاستثمارات العام 2011، انحصرت المنافسة على البطاقتين الأخيرتين بين الخماسي مرسيليا وموناكو ونيس ورين وستراسبورغ السادس والذي يبقى أمله الوحيد الدور التمهيدي الثالث (60 نقطة).

مباراة كبيرة للفريقين
وتكتسي مباراة القمة بين رين ومرسيليا أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين، خصوصا النادي المتوسطي الذي يدرك جيدا أهمية إنهاء الموسم في المركز الثاني ومرافقة باريس سان جرمان في دور المجموعات الموسم المقبل.

لكن مهمة مرسيليا الذي تنتظره مباراة قوية أخرى في المرحلة الأخيرة أمام ستراسبورغ، لن تكون سهلة أمام رين الذي مني بخسارة قاسية أمام مضيفه نانت، المنتشي بلقب الكأس المحلية على حساب نيس، (1-2) اليوم الأربعاء في ختام المرحلة الـ36 كلفته التراجع إلى المركز الخامس.

وسيحاول رين استغلال عاملي الأرض والجمهور لاستعادة التوازن والاستعداد بأفضل طريقة ممكنة للقمة النارية الأخرى التي تنتظر الفريق في المرحلة الأخيرة أمام مضيفه ليل بطل الموسم الماضي.

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