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رسميا.. اتحاد جدة يتعاقد مع مدرب توتنهام السابق

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 يوليو 2022, 10:23 مساء
رسميا.. اتحاد جدة يتعاقد مع مدرب توتنهام السابق
نادي الاتحاد السعودي يعلن بشكل رسمي اليوم الإثنين التعاقد مع المدرب البرتغالي نونو سانتو. (الإنترنت)
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أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، اليوم الإثنين بشكل رسمي، التعاقد مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، مديرا فنيا جديدا للفريق الأول لكرة القدم، خلفا لكوزمين كونترا، لمدة عامين حتى 2024.

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، اليوم الإثنين بشكل رسمي، التعاقد مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، مديرا فنيا جديدا للفريق الأول لكرة القدم، خلفا لكوزمين كونترا، لمدة عامين حتى 2024.

وقال النادي، في بيان رسمي، إن مراسم توقيع العقد تمت مساء اليوم بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة المشرف العام على كرة القدم أحمد كعكي، والمدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم حامد البلوي.

وأكد رئيس النادي انمار الحائلي أن التعاقد مع المدرب نونو سانتو جاء نظیر مسيرته التدريبية المميزة وخبرته العريضة التي تمنى أن تسهم في قيادة الفريق لحصد البطولات وإسعاد جماهيره.

وخسر الاتحاد لقب الموسم المنصرم من الدوري السعودي للمحترفين، في الجولة الأخيرة بفارق نقطتين عن الهلال بطل المسابقة برصيد 67 نقطة.

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مسيرته التدريبية
وبدأ نونو سانتو صاحب الـ(48 عاما) مسيرته التدريبية العام 2012 مع رايو آفي البرتغالي. وتولى تدريب فالنسيا الإسباني في 2014، وبورتو البرتغالي في 2016.

ولمعت مسيرة سانتو التدريبية مع ولفرهامبتون الإنجليزي في الفترة ما بين 2017 إلى 2020. وكانت آخر محطة تدريبية له مع فريق توتنهام الإنجليزي في الموسم الماضي قبل أن يرحل بعد 10 مباريات فقط من انطلاق الدوري الإنجليزي.

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