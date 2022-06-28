ضربتان لجدة في ختام الدوري السعودي.. وسقوط الأهلي التاريخي ينشر الحزن العام

القاهرة - بوابة الوسط

عاشت جدة واحدة من أسوأ لياليها على الصعيد الرياضي بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة بعدما تعرض قطبا المدينة لصدمتين مختلفتين مع إطلاق صافرة ختام الموسم في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

فمع الوصول إلى خط النهاية، أمس الإثنين، تعادل الاتحاد مع الباطن، وتبخر حلم حصد لقب الدوري للمرة الأولى منذ موسم 2008-2009 بعدما احتفظ الهلال باللقب بفارق نقطتين، وربما كانت الصدمة أكبر لجاره الأهلي الذي غادر دوري الأضواء للمرة الأولى بعدما جاء في المركز قبل الأخير، بحسب «رويترز».

وفشل الأهلي في تحقيق أي فوز في آخر ست جولات، وانتصر مرة وحيدة في آخر عشر مباريات، ليدفع الثمن بمغادرة دوري الأضواء حيث أصبح رصيده بعد التعادل مع الشباب 32 نقطة في المركز 15، ويتأخر بنقطة وحيدة عن الباطن الذي ضمن البقاء مع الكبار.