دورتموند يقترب من بديل هالاند

القاهرة - بوابة الوسط

وصل المهاجم الدولي العاجي سيباستيان هالر، إلى ألمانيا، اليوم الخميس، لإتمام صفقة انتقاله من أياكس أمستردام الهولندي إلى بوروسيا دورتموند، وذلك ضمن مسعى الأخير لتعويض رحيل هدافه النروجي إرلينغ هالاند إلى مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وكان مسؤولو دورتموند في استقبال الهداف العاجي في المطار قبل أن ينتقل بصحبتهم لإجراء الفحص الطبي الروتيني تمهيدا لتوقيع عقد انتقاله.

عقد لمدة 4 أعوام

وأفادت وسائل الإعلام بأن ابن الـ28 عاما سيوقع مع النادي الألماني عقدا لمدة 4 أعوام، فيما أفادت جريدة «بيلد» الرياضية بأن هذه الصفقة ستكلف وصيف بطل الـ«بوندسليغا» قرابة 31 مليون يورو، وذلك يشمل المكافآت.

وقدم العاجي أداء خارقا خلال الموسم المنصرم من دوري أبطال أوروبا بتسجيله 11 هدفا، بينها رباعية في الفوز 5-1 على سبورتينغ البرتغالي في الجولة الأولى من دور المجموعات.

سوبر هاتريك

وبات بالتالي أول لاعب يسجل رباعية «سوبر هاتريك» في بداياته ضمن دوري الأبطال منذ رباعية الهولندي ماركو فان باستن مع ميلان الإيطالي في مرمى غوتبورغ السويدي في نوفمبر 1992.

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وانتهى مشوار أياكس في دوري الأبطال عند الدور ثمن النهائي، ما أوقف المهرجان التهديفي للعاجي في المسابقة القارية الأم، لكنه واصل تألقه محليا وأنهى الدوري الهولندي الذي توج به فريقه، برصيد 21 هدفا في 31 مباراة.

ويدافع هالر عن ألوان أياكس منذ يناير 2021 بعد انضمامه إليه من وست هام الإنجليزي، وقد سجل له 47 هدفا في 66 مباراة خاضها معه ضمن جميع المسابقات، بينها 32 في 50 مباراة في الدوري الهولندي.