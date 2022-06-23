Atwasat

دورتموند يقترب من بديل هالاند

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 يونيو 2022, 05:17 مساء
دورتموند يقترب من بديل هالاند
المهاجم الدولي العاجي سيباستيان هالر. (الإنترنت)
alwasat radio

وصل المهاجم الدولي العاجي سيباستيان هالر، إلى ألمانيا، اليوم الخميس، لإتمام صفقة انتقاله من أياكس أمستردام الهولندي إلى بوروسيا دورتموند، وذلك ضمن مسعى الأخير لتعويض رحيل هدافه النروجي إرلينغ هالاند إلى مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وكان مسؤولو دورتموند في استقبال الهداف العاجي في المطار قبل أن ينتقل بصحبتهم لإجراء الفحص الطبي الروتيني تمهيدا لتوقيع عقد انتقاله.

عقد لمدة 4 أعوام
وأفادت وسائل الإعلام بأن ابن الـ28 عاما سيوقع مع النادي الألماني عقدا لمدة 4 أعوام، فيما أفادت جريدة «بيلد» الرياضية بأن هذه الصفقة ستكلف وصيف بطل الـ«بوندسليغا» قرابة 31 مليون يورو، وذلك يشمل المكافآت.

وقدم العاجي أداء خارقا خلال الموسم المنصرم من دوري أبطال أوروبا بتسجيله 11 هدفا، بينها رباعية في الفوز 5-1 على سبورتينغ البرتغالي في الجولة الأولى من دور المجموعات.

سوبر هاتريك
وبات بالتالي أول لاعب يسجل رباعية «سوبر هاتريك» في بداياته ضمن دوري الأبطال منذ رباعية الهولندي ماركو فان باستن مع ميلان الإيطالي في مرمى غوتبورغ السويدي في نوفمبر 1992.

- هالاند يوزع هدايا ثمينة على زملائه قبل الرحيل من بروسيا دورتموند
- رسميا.. بوروسيا دورتموند يستغنى عن مدربه
- رسميا.. «بروسيا دورتموند» يتعاقد مع بديل هالاند

وانتهى مشوار أياكس في دوري الأبطال عند الدور ثمن النهائي، ما أوقف المهرجان التهديفي للعاجي في المسابقة القارية الأم، لكنه واصل تألقه محليا وأنهى الدوري الهولندي الذي توج به فريقه، برصيد 21 هدفا في 31 مباراة.

ويدافع هالر عن ألوان أياكس منذ يناير 2021 بعد انضمامه إليه من وست هام الإنجليزي، وقد سجل له 47 هدفا في 66 مباراة خاضها معه ضمن جميع المسابقات، بينها 32 في 50 مباراة في الدوري الهولندي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محاكمة 8 أفراد من الطاقم الطبي بتهمة القتل غير العمد لمارادونا

محاكمة 8 أفراد من الطاقم الطبي بتهمة القتل غير العمد لمارادونا
إضاعة البوصلة

إضاعة البوصلة
جدل العوكلي والككلي: الموضوعية في منظور الواقع

جدل العوكلي والككلي: الموضوعية في منظور الواقع
مديرية أمن صبراتة تعلن ضبط قتلة الفنان أحمد بحور

مديرية أمن صبراتة تعلن ضبط قتلة الفنان أحمد بحور
كيف ودع محمد صلاح ساديو ماني بعد رحيله إلى بايرن ميونيخ؟

كيف ودع محمد صلاح ساديو ماني بعد رحيله إلى بايرن ميونيخ؟
تفاصيل لقاء بن سلمان وإردوغان في أنقرة.. وما هي نتائج الزيارة؟

تفاصيل لقاء بن سلمان وإردوغان في أنقرة.. وما هي نتائج الزيارة؟
فوز سلة «المدينة» في نهائيات السلة

فوز سلة «المدينة» في نهائيات السلة
شاهد «وسط الخبر»: خارطة باشاغا.. وخيبة الأمل الأممية من اجتماعات المسار الدستوري

شاهد «وسط الخبر»: خارطة باشاغا.. وخيبة الأمل الأممية من اجتماعات المسار الدستوري
كاركاتير خيري - الغرب والنفط

كاركاتير خيري - الغرب والنفط
الكويت تسحب ترخيص 90 صحيفة إلكترونية لنشر «أخبار كاذبة»

الكويت تسحب ترخيص 90 صحيفة إلكترونية لنشر «أخبار كاذبة»
رئيس «الأهلي بنغازي»: لم نتسلم أي خطاب بشأن مكان إقامة الدوري السداسي

رئيس «الأهلي بنغازي»: لم نتسلم أي خطاب بشأن مكان إقامة الدوري السداسي
تحذير صحي بريطاني.. العثور على فيروس «شلل الأطفال» بمياه الصرف الصحي في لندن

تحذير صحي بريطاني.. العثور على فيروس «شلل الأطفال» بمياه الصرف الصحي في لندن
وفاة عضو المجلس البلدي سرت غيث عبدالله أوحيدة

وفاة عضو المجلس البلدي سرت غيث عبدالله أوحيدة
فوزي البنزرتي يوافق على تدريب الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي

فوزي البنزرتي يوافق على تدريب الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي
بن سلمان يصل تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي

بن سلمان يصل تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
الأهلي طرابلس يفوز على الهلال ويتصدر نهائيات السلة (صور)

الأهلي طرابلس يفوز على الهلال ويتصدر نهائيات السلة (صور)
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟

إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟
باشاغا لـ«غوتيريس»: التفويض الأممي لتحديد مسار الانتخابات انتهى.. وحان الوقت لإيجاد حل ليبي- ليبي

باشاغا لـ«غوتيريس»: التفويض الأممي لتحديد مسار الانتخابات انتهى.. وحان الوقت ...
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
كيف ودع محمد صلاح ساديو ماني بعد رحيله إلى بايرن ميونيخ؟
كيف ودع محمد صلاح ساديو ماني بعد رحيله إلى بايرن ميونيخ؟
محاكمة 8 أفراد من الطاقم الطبي بتهمة القتل غير العمد لمارادونا
محاكمة 8 أفراد من الطاقم الطبي بتهمة القتل غير العمد لمارادونا
أفضل لاعبي ختام دور المجموعات في كأس العرب لكرة قدم الصالات
أفضل لاعبي ختام دور المجموعات في كأس العرب لكرة قدم الصالات
المخضرم الغاني بواتنغ يوقع عقدا جديدا مع هرتا برلين
المخضرم الغاني بواتنغ يوقع عقدا جديدا مع هرتا برلين
دورة إيستبورن: إصابة أنس جابر تجبرها وسيرينا على الانسحاب من نصف نهائي الزوجي
دورة إيستبورن: إصابة أنس جابر تجبرها وسيرينا على الانسحاب من نصف ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
في بيان رسمي انفصال بيكيه وشاكيرا بسبب الخيانة
في بيان رسمي انفصال بيكيه وشاكيرا بسبب الخيانة...
بالفيديو: المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط الأفريقي واستعادة صدارة الدوري التونسي
بالفيديو: المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط ......
شاهد .. ميسي يسجل خماسية تاريخية تقود الأرجنتين لاكتساح إستونيا
شاهد .. ميسي يسجل خماسية تاريخية تقود الأرجنتين لاكتساح ......
هالاند يتحدث عن غوارديولا بعد التوقيع الرسمي لمانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو (صور)
هالاند يتحدث عن غوارديولا بعد التوقيع الرسمي لمانشستر سيتي ......
الكشف عن جدول الدوري الإنجليزي للموسم الجديد «22-23»
الكشف عن جدول الدوري الإنجليزي للموسم الجديد «22-23»...
المزيد
رسميا.. «فيفا» يرفع عدد اللاعبين في كل تشكيلة إلى 26 في مونديال قطر 2022
رسميا.. «فيفا» يرفع عدد اللاعبين في كل تشكيلة إلى 26 في ......
رسميا.. الدوري الإسباني يعلن مواعيد الجولة الأولى للموسم الجديد
رسميا.. الدوري الإسباني يعلن مواعيد الجولة الأولى للموسم ......
دورتموند يقترب من بديل هالاند
دورتموند يقترب من بديل هالاند...
دورة إيستبورن: إصابة أنس جابر تجبرها وسيرينا على الانسحاب من نصف نهائي الزوجي
دورة إيستبورن: إصابة أنس جابر تجبرها وسيرينا على الانسحاب من......
المخضرم الغاني بواتنغ يوقع عقدا جديدا مع هرتا برلين
المخضرم الغاني بواتنغ يوقع عقدا جديدا مع هرتا برلين...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط