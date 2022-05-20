هالاند يوزع هدايا ثمينة على زملائه قبل الرحيل من بروسيا دورتموند

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت تقارير صحفية، الجمعة، أن المهاجم النرويجي الدولي إرلينغ هالاند، قدم عشرات الساعات الثمينة إلى زملائه في فريق بروسيا دورتموند وأفراد الطواقم المختلفة في النادي كهدايا وداع قيمة قدرت تقارير قيمتها بنحو نصف مليون (529 ألف دولار) قبل الانضمام إلى مانشستر سيتي.

وقالت جريدة «بيلد» الألمانية، وفقا لـ«رويترز» اليوم الجمعة، إن هالاند قدم لجميع زملائه اللاعبين وهم 33 وكذلك جميع أفراد الطاقم الفني ساعات يد يصل سعر الواحدة منها إلى 15 ألف يورو.

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ساعات ثمينة

وأوضحت الجريدة أن جميع أفراد الطاقمين الطبي والمعاون حصلوا على ساعات ثمينة أيضا تصل قيمة كل منها إلى سبعة آلاف يورو.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري وافق هالاند (21 عاما) على الانتقال إلى مانشستر سيتي، ضمن صفقة طويلة الأمد قدرت تقارير قيمتها بأكثر من 300 مليون يورو.