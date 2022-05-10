رسميا.. «بروسيا دورتموند» يتعاقد مع بديل هالاند

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي «بروسيا دورتموند»، ثاني الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع مهاجم «سالزبورغ» النمساوي الدولي الألماني النيجري الأصل كريم أدييمي، بعد دقائق من تأكيد رحيل مهاجمه الدولي النرويجي إرلينغ هالاند إلى «مانشستر سيتي» الإنجليزي.

ووقع أدييمي (20 عامًا و3 مباريات دولية)، وفقًا لـ«فرانس برس» عقدًا حتى العام 2027. ويتمتع أدييمي بنشاط وفنيات عالية ويعتبر أحد نجوم المستقبل الذين يعلق عليهم مدرب المنتخب هانزي فليك آمالًا كبيرة.

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وتوج أدييمي بالثنائية المحلية (الدوري والكأس) مع «سالزبورغ» على مدى السنوات الثلاث الماضية، ويتصدر قائمة هدافي الدوري النمساوي برصيد 19 هدفًا في 27 مباراة هذا الموسم.

قلبه ينبض بـ«الأصفر والأسود»

وبات أدييمي ثالث لاعب دولي يتعاقد معه «دورتموند» للموسم المقبل إلى جانب قلب الدفاع نيكلاس زوله (بايرن ميونيخ) ونيكو شلوتربيك (فرايبورغ).

وقال المدير الرياضي لـ«دورتموند»، ميكايل تسورك، وفقًا لـ«فرانس برس»: «إنه لاعب لديه إعجاب كبير بدورتموند.. كان قلبه ينبض باللونين الأصفر والأسود عندما كان مراهقًا، ورفض عروضًا عدة أخرى من كبرى البطولات الأوروبية من أجل اللعب مع بروسيا دورتموند».

وتوج أدييمي بطلًا لأوروبا مع المنتخب الأولمبي لألمانيا العام 2021. ومنذ صعوده اللافت، تروج الصحافة الألمانية بانتظام لهذا اللاعب المولود في ميونيخ، الذي ضمه «بايرن» إلى صفوفه وهو طفل قبل أن يستبعده من النادي في سن التاسعة، لأسباب قد تبدو تأديبية.