Atwasat

رسميا.. «بروسيا دورتموند» يتعاقد مع بديل هالاند

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 مايو 2022, 09:19 مساء
رسميا.. «بروسيا دورتموند» يتعاقد مع بديل هالاند
مهاجم سالزبورغ النمسوي الدولي الألماني كريم أدييمي يحتفل بهزه شباك فولفسبورغ الألماني في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في 20 أكتوبر 2021 (اف ب/أرشيف)
alwasat radio

أعلن نادي «بروسيا دورتموند»، ثاني الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع مهاجم «سالزبورغ» النمساوي الدولي الألماني النيجري الأصل كريم أدييمي، بعد دقائق من تأكيد رحيل مهاجمه الدولي النرويجي إرلينغ هالاند إلى «مانشستر سيتي» الإنجليزي.

ووقع أدييمي (20 عامًا و3 مباريات دولية)، وفقًا لـ«فرانس برس» عقدًا حتى العام 2027. ويتمتع أدييمي بنشاط وفنيات عالية ويعتبر أحد نجوم المستقبل الذين يعلق عليهم مدرب المنتخب هانزي فليك آمالًا كبيرة.

- رسميا.. مانشستر سيتي يعلن إتمام صفقة هالاند
- كلوب يحذر من مخاطر صفقة هالاند وانضمامه لمانشستر سيتي
- تسريبات حول إنهاء مانشستر سيتي صفقة هالاند الأضخم في تاريخ «البريميرليغ»
- الأعلى راتبا في الدوري الإنجليزي.. «مانشستر سيتي» يحسم صفقة هالاند

وتوج أدييمي بالثنائية المحلية (الدوري والكأس) مع «سالزبورغ» على مدى السنوات الثلاث الماضية، ويتصدر قائمة هدافي الدوري النمساوي برصيد 19 هدفًا في 27 مباراة هذا الموسم.

قلبه ينبض بـ«الأصفر والأسود»
وبات أدييمي ثالث لاعب دولي يتعاقد معه «دورتموند» للموسم المقبل إلى جانب قلب الدفاع نيكلاس زوله (بايرن ميونيخ) ونيكو شلوتربيك (فرايبورغ).

وقال المدير الرياضي لـ«دورتموند»، ميكايل تسورك، وفقًا لـ«فرانس برس»: «إنه لاعب لديه إعجاب كبير بدورتموند.. كان قلبه ينبض باللونين الأصفر والأسود عندما كان مراهقًا، ورفض عروضًا عدة أخرى من كبرى البطولات الأوروبية من أجل اللعب مع بروسيا دورتموند».

وتوج أدييمي بطلًا لأوروبا مع المنتخب الأولمبي لألمانيا العام 2021. ومنذ صعوده اللافت، تروج الصحافة الألمانية بانتظام لهذا اللاعب المولود في ميونيخ، الذي ضمه «بايرن» إلى صفوفه وهو طفل قبل أن يستبعده من النادي في سن التاسعة، لأسباب قد تبدو تأديبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 3 المدينة» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 3 المدينة» في الدوري الممتاز
إعلان موعد كشف الصور الأولى لتلسكوب «جيمس ويب»

إعلان موعد كشف الصور الأولى لتلسكوب «جيمس ويب»
بلدية كييف تعلن عودة ثلثي سكانها

بلدية كييف تعلن عودة ثلثي سكانها
كيف يتحول اللاجئون الأوكران إلى مكسب لمستقبليهم؟.. بنك التنمية الأوروبية يجيب

كيف يتحول اللاجئون الأوكران إلى مكسب لمستقبليهم؟.. بنك التنمية الأوروبية يجيب
أحلام خارج التغطية

أحلام خارج التغطية
تأهل النصر والأخضر والأهلي بنغازي لدور 16 كأس ليبيا لكرة القدم

تأهل النصر والأخضر والأهلي بنغازي لدور 16 كأس ليبيا لكرة القدم
مصر: سببان وراء انخفاض معدلات الإصابة والوفاة بـ«كورونا»

مصر: سببان وراء انخفاض معدلات الإصابة والوفاة بـ«كورونا»
3 مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة اليد

3 مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة اليد
تحذيرات من وصول أسلحة أوكرانية إلى ليبيا بعد انتهاء الحرب الروسية

تحذيرات من وصول أسلحة أوكرانية إلى ليبيا بعد انتهاء الحرب الروسية
كاركاتير خيري - أوكرانيا

كاركاتير خيري - أوكرانيا
«كاف» يعلن رسميا: نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب

«كاف» يعلن رسميا: نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة

الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة
شاهد: متظاهرون يرشقون السفير الروسي بالطلاء الأحمر في بولندا

شاهد: متظاهرون يرشقون السفير الروسي بالطلاء الأحمر في بولندا
إطلاق أعيرة نارية من منزل رئيس وزراء سريلانكا إثر اقتحام آلاف المتظاهرين بوابته الرئيسية

إطلاق أعيرة نارية من منزل رئيس وزراء سريلانكا إثر اقتحام آلاف المتظاهرين بوابته ...
«الداخلية» تتجه لتحديث الإصدارات الأمنية بعد الاستفادة من التجربة التركية

«الداخلية» تتجه لتحديث الإصدارات الأمنية بعد الاستفادة من التجربة التركية
خلال لقائه المشري في القاهرة.. نورلاند يدعو «النواب» و«الدولة» إلى الاتفاق حول القاعدة الدستورية

خلال لقائه المشري في القاهرة.. نورلاند يدعو «النواب» و«الدولة» إلى الاتفاق حول ...
بليحق: انطلاق جلسة «النواب» لمناقشة مشروع ميزانية 2022

بليحق: انطلاق جلسة «النواب» لمناقشة مشروع ميزانية 2022
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال حرب شاملة»

روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال...
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
بعد «احتفال القهوة».. اتحاد الكرة الألماني يرفض معاقبة موديست
بعد «احتفال القهوة».. اتحاد الكرة الألماني يرفض معاقبة موديست
هل تهدد تعديلات دوري الأبطال بإلغاء كأس الرابطة الإنجليزية؟
هل تهدد تعديلات دوري الأبطال بإلغاء كأس الرابطة الإنجليزية؟
«يويفا» يستقر رسميا على موعد افتتاح «يورو 2024».. ويحدد ملاعب المباريات
«يويفا» يستقر رسميا على موعد افتتاح «يورو 2024».. ويحدد ملاعب ...
الكشف عن ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2023
الكشف عن ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2023
رسميا.. «بروسيا دورتموند» يتعاقد مع بديل هالاند
رسميا.. «بروسيا دورتموند» يتعاقد مع بديل هالاند
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالصور.. ليفربول يقلب الطاولة على فياريال ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
بالصور.. ليفربول يقلب الطاولة على فياريال ويتأهل إلى نهائي ......
في أكبر إنجاز بمسيرتها.. التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد للتنس
في أكبر إنجاز بمسيرتها.. التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد......
ريال مدريد يحقق لقب «الليغا» الـ35.. وأنشيلوتي يقتحم التاريخ بقوة
ريال مدريد يحقق لقب «الليغا» الـ35.. وأنشيلوتي يقتحم التاريخ......
(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا
(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ......
سيميوني: لن أقيم ممرا شرفيا لـ«ريال مدريد».. وأنشيلوتي يرد: أنت حر
سيميوني: لن أقيم ممرا شرفيا لـ«ريال مدريد».. وأنشيلوتي يرد: ......
المزيد
ديوكوفيتش يعبر إلى ثمن نهائي بطولة روما للتنس
ديوكوفيتش يعبر إلى ثمن نهائي بطولة روما للتنس...
أنس جابر تتأهل لثمن نهائي بطولة روما للتنس
أنس جابر تتأهل لثمن نهائي بطولة روما للتنس...
«آرسنال» يواجه «إيفرتون» في ملعب «بلتيمور رافينز» الأميركي
«آرسنال» يواجه «إيفرتون» في ملعب «بلتيمور رافينز» الأميركي...
رسميا.. «بروسيا دورتموند» يتعاقد مع بديل هالاند
رسميا.. «بروسيا دورتموند» يتعاقد مع بديل هالاند...
الكشف عن ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2023
الكشف عن ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2023...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط