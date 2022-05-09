تسريبات حول إنهاء مانشستر سيتي صفقة هالاند الأضخم في تاريخ «البريميرليغ»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت تقارير إخبارية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي حسم صفقة التعاقد مع المهاجم النرويغي إرلينغ هالاند لاعب بروسيا دورتموند الألماني، وأن الصفقة سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، لحين انتهاء المنافسة الشرسة على لقب «البريميرليغ».

ويمتلك هالاند في عقده مع بروسيا دورتموند شرطا جزائيا قيمته 75 مليون يورو يحق لأي ناد دفعه والحصول على الهداف النرويغي، وهذا ما سيفعله مانشستر سيتي، بعد اتفاقه مع اللاعب صاحب الـ21 عاما، وفقا لما نقلته جريدة «ماركا» الرياضية، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

- الأعلى راتبا في الدوري الإنجليزي.. «مانشستر سيتي» يحسم صفقة هالاند

وتشير التقارير إلى أن هالاند سيحصل على راتب يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا في صفقة مدتها خمس سنوات، وبحسب وصف «ديلي ميل»، فإن هالاند بهذا الراتب سيصبح اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحظى هالاند بصراع شديد عليه من أندية ريال مدريد وباريس سان جيرمان ولكن استقر على الأرجح على مانشستر سيتي النادي الذي سبق وارتدى والده قميصه من قبل.

وكان هالاند قد انضم لصفوف دورتموند في الأول من يناير العام 2020 من رد سالزبورغ النمساوي ووقع على عقد حتى 30 يونيو 2024، قبل أن يلفت إليه الأنظار بقوة.