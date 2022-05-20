Atwasat

رسميا.. بوروسيا دورتموند يستغنى عن مدربه

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 مايو 2022, 02:13 مساء
رسميا.. بوروسيا دورتموند يستغنى عن مدربه
ماركو روزه. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، الجمعة، بشكل رسمي، إقالة المدير الفني للفريق ماركو روزه، من منصبه، بعد انتهاء الموسم الرياضي الجاري (2021-2022). 

وقال نادي بوروسيا دورتموند، عبر حسابه الرسمي، على «تويتر»: «أنهى بوروسيا والمدرب ماركو روزه علاقتهما، بعد تحليل موسمي مكثف أمس الخميس، وقرر النادي المضي قدما، ويتمنى لماركو روزه كل التوفيق في فرصته التالية».

- رسميا.. «بروسيا دورتموند» يتعاقد مع بديل هالاند
- رسميا.. مانشستر سيتي يعلن إتمام صفقة هالاند
- كلوب يحذر من مخاطر صفقة هالاند وانضمامه لمانشستر سيتي

أولى صفقاته الصيفية
وكان نادي «بروسيا دورتموند»، أعلن في وقت سابق تعاقده مع مهاجم «سالزبورغ» النمساوي الدولي الألماني النيجري الأصل كريم أدييمي، بعد دقائق من تأكيد رحيل مهاجمه الدولي النرويجي إرلينغ هالاند إلى «مانشستر سيتي» الإنجليزي.

ووقع أدييمي (20 عاما و3 مباريات دولية)، وفقا لـ«فرانس برس» عقدا حتى العام 2027. ويتمتع أدييمي بنشاط وفنيات عالية ويعتبر أحد نجوم المستقبل الذين يعلق عليهم مدرب المنتخب هانزي فليك آمالا كبيرة.

وتوج فريق بايرن ميونيخ بقيادة المدرب جوليان ناجلسمان، بلقب مسابقة الدوري الألماني (2021-2022)، بعدما انفرد بصدارة البوندسليغا برصيد 77 نقطة، بينما جاء بوروسيا دورتموند في المركز الثاني برصيد 69 نقطة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يجوب الشوارع بـ30 كيلوغراما من النفايات على ظهره.. ما السر؟

يجوب الشوارع بـ30 كيلوغراما من النفايات على ظهره.. ما السر؟
روسيا ستقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن فنلندا السبت

روسيا ستقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن فنلندا السبت
أول اتصال بين قائدي الجيشين الأميركي والروسي منذ غزو أوكرانيا

أول اتصال بين قائدي الجيشين الأميركي والروسي منذ غزو أوكرانيا
الهند تحول كشمير إلى إقليم خاضع للمراقبة

الهند تحول كشمير إلى إقليم خاضع للمراقبة
كاركاتير حليم - المشهد السياسي في ليبيا

كاركاتير حليم - المشهد السياسي في ليبيا
إسرائيل تعتقل حامل نعش شيرين أبوعاقلة

إسرائيل تعتقل حامل نعش شيرين أبوعاقلة
المنتخب الوطني يستدعي نجم النصر

المنتخب الوطني يستدعي نجم النصر
مكتب الحسن الرضا يرد على الزج بالعائلة السنوسية بشأن قطع مجوهرات سجلتها مصر في عداد الآثار

مكتب الحسن الرضا يرد على الزج بالعائلة السنوسية بشأن قطع مجوهرات سجلتها مصر في ...
للمرة الأولى في التاريخ.. «فيفا» يختار طاقم تحكيم نسائيا لكأس العالم 2022

للمرة الأولى في التاريخ.. «فيفا» يختار طاقم تحكيم نسائيا لكأس العالم 2022
العبدلي يكشف «فاتورة الكهرباء» جراء اشتباكات جنزور.. ويستغيث بـ«الحكومة» (فيديو)

العبدلي يكشف «فاتورة الكهرباء» جراء اشتباكات جنزور.. ويستغيث بـ«الحكومة» (فيديو)
بسبب النزاعات والكوارث.. عدد قياسي للنازحين داخليا خلال 2021

بسبب النزاعات والكوارث.. عدد قياسي للنازحين داخليا خلال 2021
بايدن يلجأ لقانون من حقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب الأطفال

بايدن يلجأ لقانون من حقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب الأطفال
كاركاتير خيري - فنلندا والسويد تقدمان رسميا طلبا الانضمام لـ«ناتو»

كاركاتير خيري - فنلندا والسويد تقدمان رسميا طلبا الانضمام لـ«ناتو»
قراءة فرنسية في اشتباكات طرابلس عقب دخول باشاغا

قراءة فرنسية في اشتباكات طرابلس عقب دخول باشاغا
مدير المنتخب الليبي في حواره مع برنامج «Wsport» على قناة الوسط «WTV»: نتحرك لمعسكر الإسكندرية

مدير المنتخب الليبي في حواره مع برنامج «Wsport» على قناة الوسط «WTV»: نتحرك ...
مأساة النيهوم (5/5)

مأساة النيهوم (5/5)
«مونتريال غازيت»: تورط شركة كندية في تمويه رشاوى تحت واجهة النهر الصناعي

«مونتريال غازيت»: تورط شركة كندية في تمويه رشاوى تحت واجهة النهر الصناعي
تأجيل النطق بالحكم في «قضية سجن أبوسليم» إلى 15 يونيو

تأجيل النطق بالحكم في «قضية سجن أبوسليم» إلى 15 يونيو
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأهلي المصري يهيمن على جوائز الطائرة الأفريقية
الأهلي المصري يهيمن على جوائز الطائرة الأفريقية
تعيين شيفتشنكو سفيرا للأعمال الخيرية في أوكرانيا
تعيين شيفتشنكو سفيرا للأعمال الخيرية في أوكرانيا
جنون الدوري الإنجليزي.. اقتحام الجماهير الملعب بعد بقاء الفريق بالبريميرليغ
جنون الدوري الإنجليزي.. اقتحام الجماهير الملعب بعد بقاء الفريق ...
توخيل: كانتي هو محمد صلاح ونيمار في تشيلسي
توخيل: كانتي هو محمد صلاح ونيمار في تشيلسي
رسميا.. بوروسيا دورتموند يستغنى عن مدربه
رسميا.. بوروسيا دورتموند يستغنى عن مدربه
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالصور.. ليفربول يقلب الطاولة على فياريال ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
بالصور.. ليفربول يقلب الطاولة على فياريال ويتأهل إلى نهائي ......
في أكبر إنجاز بمسيرتها.. التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد للتنس
في أكبر إنجاز بمسيرتها.. التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد......
(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا
(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ......
ريال مدريد يحقق لقب «الليغا» الـ35.. وأنشيلوتي يقتحم التاريخ بقوة
ريال مدريد يحقق لقب «الليغا» الـ35.. وأنشيلوتي يقتحم التاريخ......
رسميا.. الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي
رسميا.. الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم ......
المزيد
هالاند يوزع هدايا ثمينة على زملائه قبل الرحيل من بروسيا دورتموند
هالاند يوزع هدايا ثمينة على زملائه قبل الرحيل من بروسيا ......
مونديال 2022: تعرف على برنامج الملاحق والمواعيد الرئيسة
مونديال 2022: تعرف على برنامج الملاحق والمواعيد الرئيسة...
روديغير يودع جماهير تشيلسي برسالة مؤثرة
روديغير يودع جماهير تشيلسي برسالة مؤثرة...
رسميا.. بوروسيا دورتموند يستغنى عن مدربه
رسميا.. بوروسيا دورتموند يستغنى عن مدربه...
توخيل: كانتي هو محمد صلاح ونيمار في تشيلسي
توخيل: كانتي هو محمد صلاح ونيمار في تشيلسي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط