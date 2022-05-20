رسميا.. بوروسيا دورتموند يستغنى عن مدربه

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، الجمعة، بشكل رسمي، إقالة المدير الفني للفريق ماركو روزه، من منصبه، بعد انتهاء الموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

وقال نادي بوروسيا دورتموند، عبر حسابه الرسمي، على «تويتر»: «أنهى بوروسيا والمدرب ماركو روزه علاقتهما، بعد تحليل موسمي مكثف أمس الخميس، وقرر النادي المضي قدما، ويتمنى لماركو روزه كل التوفيق في فرصته التالية».

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أولى صفقاته الصيفية

وكان نادي «بروسيا دورتموند»، أعلن في وقت سابق تعاقده مع مهاجم «سالزبورغ» النمساوي الدولي الألماني النيجري الأصل كريم أدييمي، بعد دقائق من تأكيد رحيل مهاجمه الدولي النرويجي إرلينغ هالاند إلى «مانشستر سيتي» الإنجليزي.

ووقع أدييمي (20 عاما و3 مباريات دولية)، وفقا لـ«فرانس برس» عقدا حتى العام 2027. ويتمتع أدييمي بنشاط وفنيات عالية ويعتبر أحد نجوم المستقبل الذين يعلق عليهم مدرب المنتخب هانزي فليك آمالا كبيرة.

وتوج فريق بايرن ميونيخ بقيادة المدرب جوليان ناجلسمان، بلقب مسابقة الدوري الألماني (2021-2022)، بعدما انفرد بصدارة البوندسليغا برصيد 77 نقطة، بينما جاء بوروسيا دورتموند في المركز الثاني برصيد 69 نقطة.