رسميا.. أرسنال يتعاقد مع موهبة خاصة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، مساء أمس الثلاثاء، انضمام لاعب الوسط البرتغالي فابيو فييرا، إلى صفوفه في صفقة طويلة الأمد قادمًا من بورتو مقابل 34 مليون جنيه إسترليني (42 مليون دولار) بينها المكافآت.

وقال المدرب الإسباني لأرسنال ميكل أرتيتا، وفقًا لـ«فرانس برس»: «أنا متحمس جدا لأننا اكتشفنا هذه الموهبة الخاصة وتعاقدنا معها». وأضاف: «فابيو لاعب مبدع جدًا سيجلب جودة عالية وتنوعًا في أسلوب لعبنا الهجومي».

أفضل لاعب في بطولة أوروبا للشباب

وسجل فييرا الذي تخرج في أكاديمية بورتو، سبعة أهداف مع 16 تمريرة حاسمة في 27 مباراة الموسم المنصرم، وساهم في إحراز الفريق ثنائية الدوري والكأس المحليين من دون أن يكون عنصرًا دائمًا في التشكيلة الأساسية للمدرب سيرجيو كونسيساو.

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واختُير فييرا العام الماضي أفضل لاعب في بطولة أوروبا للشباب على الرغم من خسارة البرتغال في النهائي أمام ألمانيا.