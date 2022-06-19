Atwasat

مبابي يوجه اتهامات إلى رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 يونيو 2022, 11:34 مساء
مبابي يوجه اتهامات إلى رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم
الفرنسي كيليان مبابي بعد اهداره ركلة ترجيحية لبلاده أمام سويسرا في ثمن نهائي كأس أوروبا 2020. في 28 يونيو 2021 (ا ف ب/أرشيف)
alwasat radio

رد المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي، على تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو جرايت، بشأن تفكير النجم الفرنسي في اعتزال اللعب الدولي؛ بسبب تعرضه لانتقادات وهتافات عنصرية بعد مشاركته خلال «يورو 2020» العام الماضي.

واتهم المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي، وفقا لـ«فرانس برس»، الأحد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو جرايت بتجاهل الإساءات العنصرية التي تعرض لها نجم باريس سان جيرمان بعد إهداره ركلة ترجيحية في كأس أوروبا الصيف الماضي.

في مقابلة مع جريدة «لو جورنال دو ديمانش» التي تصدر كل يوم أحد، تحدث رئيس الاتحاد الفرنسي عن نقص الدعم الذي شعر به مبابي بعد الخروج من كأس أوروبا.

لم يعد يريد اللعب في المنتخب الفرنسي
وقال لو جرايت: «إن مبابي اعتبر أن الاتحاد لم يدافع عنه بعدما أهدر الركلة الترجيحية وبعد الانتقادات التي طالته على مواقع التواصل الاجتماعي.. رأينا بعضنا لمدة خمس دقائق في مكتبي»، كاشفًا أن المهاجم «لم يعد يريد اللعب في المنتخب الفرنسي وهو أمر لم يفكر به مليًا بطبيعة الحال».

ورد مبابي على لو جرايت بمنشور على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، معربًا فيه عن أسفه لأن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لم يأخذ في الاعتبار «العنصرية» التي كان من الممكن أن يكون ضحيتها.

الأمر يتعلق بالعنصرية
وقال مبابي: «نعم وأخيرًا شرحت له أن الأمر يتعلق بالعنصرية قبل كل شيء وليس بالركلة الترجيحية. لكنه اعتبر أنه لم تكن هناك عنصرية».

- رئيس الاتحاد الفرنسي: مبابي فكر في الاعتزال
- رئيس الريال يتحدث عن مبابي: بات في طي النسيان.. ولكن
- مبابي يتصدر الأعلى قيمة بين لاعبي العالم.. ومركز صادم لمحمد صلاح

وانتهى مشوار فرنسا بطلة العالم في الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا الصيف الماضي على يد سويسرا بعدما أهدر مبابي ركلته الترجيحية في المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتعرض نجم سان جيرمان البالغ 23 عامًا لإساءة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي نتيجة ركلته الترجيحية الضائعة، ما دفعه الى التفكير حتى بعدم الالتحاق مجددًا بالمنتخب الفرنسي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مبابي يوجه اتهامات إلى رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

مبابي يوجه اتهامات إلى رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم
بالفيديو.. المنتخب السعودي يتوج بكأس أمم آسيا تحت 23 عاما

بالفيديو.. المنتخب السعودي يتوج بكأس أمم آسيا تحت 23 عاما
السلطة الفلسطينية تطالب إسرائيل بتسليم البندقية التي قتلت الصحفية شيرين أبوعاقلة

السلطة الفلسطينية تطالب إسرائيل بتسليم البندقية التي قتلت الصحفية شيرين أبوعاقلة
«فرانس برس»: زيلينسكي واثق في النصر.. و«ناتو» يتوقع صراعا طويل الأمد

«فرانس برس»: زيلينسكي واثق في النصر.. و«ناتو» يتوقع صراعا طويل الأمد
أغنية تتصدر السباق البريطاني بعد 37 عاما على طرحها

أغنية تتصدر السباق البريطاني بعد 37 عاما على طرحها
«أعمال الرجال».. مبادرة لشراء الأضحية لصالح ذوي الدخل المحدود

«أعمال الرجال».. مبادرة لشراء الأضحية لصالح ذوي الدخل المحدود
بالفيديو.. هل يرى ملعب طرابلس النور من جديد؟.. رئيس ديوان المحاسبة يجيب

بالفيديو.. هل يرى ملعب طرابلس النور من جديد؟.. رئيس ديوان المحاسبة يجيب
بالفيديو.. رئيس ديوان المحاسبة يوضح لـ«في التسعين» السبب وراء أزمة ملعب بنغازي

بالفيديو.. رئيس ديوان المحاسبة يوضح لـ«في التسعين» السبب وراء أزمة ملعب بنغازي
إحالة ملف واقعة إطلاق النار داخل المصرف التجاري بسبها إلى النيابة العامة

إحالة ملف واقعة إطلاق النار داخل المصرف التجاري بسبها إلى النيابة العامة
«فورمولا 1».. لوكلير سائق «فيراري» ينطلق من المؤخرة في سباق كندا

«فورمولا 1».. لوكلير سائق «فيراري» ينطلق من المؤخرة في سباق كندا
كاركاتير خيري - البرلمان!

كاركاتير خيري - البرلمان!
بالفيديو.. التونسية أنس جابر تعبر لنهائي «برلين المفتوحة» للتنس

بالفيديو.. التونسية أنس جابر تعبر لنهائي «برلين المفتوحة» للتنس
سر الدقيقة 94 تبرز توهج سلتو مع الأهلي طرابلس أمام الاتحاد في ديربي العاصمة

سر الدقيقة 94 تبرز توهج سلتو مع الأهلي طرابلس أمام الاتحاد في ديربي العاصمة
«عناد» محلي و«مناكفة» إقليمية.. غدا «الفرصة الأخيرة» للاتفاق حول المسار الدستوري

«عناد» محلي و«مناكفة» إقليمية.. غدا «الفرصة الأخيرة» للاتفاق حول المسار الدستوري
الصقور يعود بعد 14 عاما وأساريا ضيفا لأول مرة في الدوري الليبي الممتاز

الصقور يعود بعد 14 عاما وأساريا ضيفا لأول مرة في الدوري الليبي الممتاز
عن دوافع وجود «فاغنر» في ليبيا.. ماذا قال لافروف؟

عن دوافع وجود «فاغنر» في ليبيا.. ماذا قال لافروف؟
معاناة البشر نفسيا تتفاقم

معاناة البشر نفسيا تتفاقم
باشاغا: سكان الحقول والهلال النفطي لن يمانعوا إعادة تصدير النفط فور تسليم حكومتنا الميزانية

باشاغا: سكان الحقول والهلال النفطي لن يمانعوا إعادة تصدير النفط فور تسليم ...
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
هوركاتش يسحق ميدفيديف ويحصد لقب بطولة هاله للتنس
هوركاتش يسحق ميدفيديف ويحصد لقب بطولة هاله للتنس
رئيس الاتحاد الفرنسي: مبابي فكر في الاعتزال
رئيس الاتحاد الفرنسي: مبابي فكر في الاعتزال
السعودية تحتضن نزال البحر الأحمر لحسم لقب بطولة العالم للوزن الثقيل
السعودية تحتضن نزال البحر الأحمر لحسم لقب بطولة العالم للوزن ...
جائزة كندا الكبرى: فيرستابن يخرج منتصرا من معركته مع ساينس ويحرز فوزه السادس للموسم.. وهاميلتون يصعد على منصة التتويج
جائزة كندا الكبرى: فيرستابن يخرج منتصرا من معركته مع ساينس ويحرز ...
التعادل الإيجابي يحسم القمة المصرية الـ124 بين الأهلي والزمالك
التعادل الإيجابي يحسم القمة المصرية الـ124 بين الأهلي والزمالك
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
في بيان رسمي انفصال بيكيه وشاكيرا بسبب الخيانة
في بيان رسمي انفصال بيكيه وشاكيرا بسبب الخيانة...
منتخب الأرجنتين بطلاً لكأس السوبر الأوروبي الأميركي الجنوبي «فيناليسيما»
منتخب الأرجنتين بطلاً لكأس السوبر الأوروبي الأميركي الجنوبي ......
رولان غاروس: نادال يجرد ديوكوفيتش من اللقب ويبلغ نصف النهائي للمرة 15
رولان غاروس: نادال يجرد ديوكوفيتش من اللقب ويبلغ نصف النهائي......
شاهد .. ميسي يسجل خماسية تاريخية تقود الأرجنتين لاكتساح إستونيا
شاهد .. ميسي يسجل خماسية تاريخية تقود الأرجنتين لاكتساح ......
هالاند يتحدث عن غوارديولا بعد التوقيع الرسمي لمانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو (صور)
هالاند يتحدث عن غوارديولا بعد التوقيع الرسمي لمانشستر سيتي ......
المزيد
زيدان يؤكد رغبته في الاستمرار بالتدريب دون الكشف عن وجهته
زيدان يؤكد رغبته في الاستمرار بالتدريب دون الكشف عن وجهته...
مبابي يوجه اتهامات إلى رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم
مبابي يوجه اتهامات إلى رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم...
بالفيديو.. المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط الأفريقي واستعادة صدارة الدوري التونسي
بالفيديو.. المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط ......
التعادل الإيجابي يحسم القمة المصرية الـ124 بين الأهلي والزمالك
التعادل الإيجابي يحسم القمة المصرية الـ124 بين الأهلي ......
جائزة كندا الكبرى: فيرستابن يخرج منتصرا من معركته مع ساينس ويحرز فوزه السادس للموسم.. وهاميلتون يصعد على منصة التتويج
جائزة كندا الكبرى: فيرستابن يخرج منتصرا من معركته مع ساينس ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط