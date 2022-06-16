رئيس الريال يتحدث عن مبابي: بات في طي النسيان.. ولكن

القاهرة - بوابة الوسط

كشف رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، أن النجم الفرنسي، كيليان مبابي، غير حلمه بعدما رفض الانضمام إلى النادي الملكي، وتفضيله البقاء مع باريس سان جيرمان. موضحا أنه لم يغلق الباب أمام المهاجم الفرنسي مستقبلا.

وكان من المتوقع بشكل كبير أن ينتقل مبابي إلى سانتياغو برنابيو في صفقة انتقال حر، لكنه جدد عقده مع سان جيرمان لثلاثة أعوام الشهر الماضي.

وقال بيريز في تصريحات لبرنامج «الشيرينغيتو» التليفزيوني، وفقا لـ«روسيا اليوم»: «مبابي بات في طي النسيان بالفعل، لقد قدمنا موسما مثاليا، وسنواصل العمل للحصول على أفضل اللاعبين».

انقلاب الوضع

وأوضح: «حلمه كان اللعب في ريال مدريد، أردنا تحقيق ذلك في أغسطس الماضي، لكنهم لم يسمحوا له بالرحيل، لقد ظل يقول إنه يرغب في اللعب في مدريد وقبل حوالي 15 يوما غير الموقف».

وتابع: «هذا ليس مبابي الذي أردت إحضاره، إنه شخص مختلف، لا بد وأنه غير حلمه، لقد عُرضت عليه أشياء أخرى، لقد تم الضغط عليه وأصبح بالفعل لاعبا آخر».

وأشار: «أنا أتفهمه لأنه ليس من السهل تلقي اتصال من رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، الذي اتصل شخصيا بمبابي قبل اتخاذ الأخير قراره، وأقر الأخير بأنه يقدر النصائح الجيدة من الرئيس الفرنسي».

لا أحد فوق الريال

وأكد بيريز: «لا يوجد أحد في ريال مدريد فوق النادي، إنه لاعب رائع، يمكنه الفوز أكثر من الآخرين، لكنها رياضة جماعية ولدينا قيم ومبادئ لا يمكن تغييرها.. مبابي الذي أراد القدوم إلى هنا ليس هذا الشخص، إذا كان الأمر كذلك فأنا أفضل استمراره في باريس سان جيرمان، أريد النسخة صاحبة الحلم».

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ولم يغلق بيريز الباب تماما أمام إمكانية انضمام مبابي إلى صفوف ريال مدريد في المستقبل بقوله «ليس الآن، لأن مبابي الذي أعرف ليس مبابي الحالي.. لكن إذا تغيرت الأمور فكل شيء وارد في المستقبل».