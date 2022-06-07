مبابي يتصدر الأعلى قيمة بين لاعبي العالم.. ومركز صادم لمحمد صلاح

القاهرة - بوابة الوسط

كشف تقرير للمركز الدولي للدراسات الرياضية في سويسرا، أن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، هو الأعلى قيمة بين لاعبي كرة القدم في العالم، ويليه فينيسيوس جونيور من ريال مدريد وإرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الجديد.

وتصدر مبابي، الذي رفض عرضًا من ريال مدريد ومدد تعاقده مع نادي العاصمة الفرنسية لثلاث سنوات الشهر الماضي، القائمة بقيمة تقديرية تبلغ 205.6 مليون يورو (219.5 مليون دولار)، وفقًا لـ«رويترز».

فينيسيوس في الوصافة

وجاء فينيسيوس، صاحب هدف فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في المركز الثاني بقيمة 185.3 مليون يورو، ثم الهداف النرويجي هالاند بقيمة تبلغ 152.6 مليون يورو.

وكان نيمار، زميل مبابي في باريس سان جيرمان، صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم بعدما دفع بطل فرنسا 222 مليون يورو لضم اللاعب البرازيلي من برشلونة في 2017.

واكتملت قائمة أول خمسة لاعبين في تقرير المركز الدولي بوجود بيدري لاعب برشلونة (135.1 مليون يورو)، ثم الإنجليزي جود بلينجهام لاعب وسط بروسيا دورتموند (133.7 مليون يورو).

المراكز من «6 - 10»

وفي المراكز من السادس إلى العاشر، جاء الإنجليزي فيل فودن لاعب سيتي والهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة والكولومبي لويس دياز جناح ليفربول والبرتغالي روبن دياز مدافع سيتي والإسباني فيران توريس المنتقل إلى برشلونة قادما من سيتي.

مركز صادم لمحمد صلاح

ورغم أن المصري محمد صلاح تقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم فإنه جاء في المركز 81 في القائمة بقيمة 55 مليون يورو، وربما يعود السبب إلى أنه سيبلغ عامه 30 الأسبوع المقبل، إلى جانب أن عقده سينتهي مع ليفربول بعد موسم واحد.

«حكيمي» الأول عربيًا

واللاعب العربي الوحيد الآخر الذي ظهر ضمن قائمة أفضل 100 هو المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، حيث جاء الظهير والجناح الأيمن البالغ عمره 23 عامًا في المركز 36 بقيمة 75.2 مليون يورو.

سيطرة للاعبي الدوري الإنجليزي

وسيطر لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز على التقرير، الذي نشرته وكالة «رويترز»، بوجود 41 لاعبًا من بين أول 100 لاعب.

وامتلك دياز لاعب مانشستر سيتي أعلى قيمة تقديرية لمدافع وبلغت 109.6 مليون يورو، فيما تصدر جيانلويجي دوناروما من باريس سان جيرمان قائمة حراس المرمى بقيمة 73.7 مليون يورو.

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وكان كيفن دي بروين (30 عامًا) صانع لعب سيتي هو الأكبر عمرًا في القائمة وبلغت قيمته 57.3 مليون يورو. وجاء الكوري الجنوبي سون هيونج-مين، الذي سيبلغ عامه 30 الشهر المقبل وتقاسم في الموسم المنصرم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي مع صلاح، في المركز 88 بقيمة 52.9 مليون يورو، لكنه الأول آسيويا.