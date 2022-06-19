البرازيلية حداد مايا تفوز بلقب برمنغهام للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

أحرزت البرازيلية بياتريس حداد مايا، لقبها الثاني في بطولات المحترفات في غضون 7 أيام، بعد انسحاب الصينية جانغ شواي من نهائي دورة برمنغهام على الملاعب العشبية، اليوم الأحد.

وكانت حداد مايا المصنفة 32 عالميًا متقدمة (5-4) في المجموعة الأولى عندما أشارت منافستها الصينية إلى أنها لم تعد قادرة على استكمال اللعب.

وكانت اللاعبتان عبرتا مبارتي نصف نهائي صعبتين في وقت سابق الأحد، بعدما تأجلتا السبت بسبب الأمطار الغزيرة في نادي إدغباستون بريوري في برمنغهام بوسط إنجلترا.

وتأهلت حداد مايا إلى النهائي على حساب الرومانية المصنفة أولى عالميًا سابقًا سيمونا هليب (6-3، 2-6 و6-4)، فيما فازت جانغ على الرومانية الأخرى سورانا كريستيا (4-6، 6-1 و7-5).

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وفازت حداد مايا حتى الآن بآخر 10 مباريات على الملاعب العشبية، بعدما رفعت الكأس في دورة نوتنغهام المفتوحة في 12 يونيو الجاري.

ولم يسبق للاعبة البالغة من العمر 26 عامًا أن تجاوزت الدور الثالث في بطولة ويمبلدون، لكن أداءها في الآونة الأخيرة سيجعلها تأمل في تحسين مستواها في ثالثة البطولات الأربع الكبرى والتي تنطلق في 27 من الشهر الجاري.