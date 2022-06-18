أوساكا تنسحب من بطولة «ويمبلدون» بسبب الإصابة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت نعومي أوساكا، المصنفة الأولى عالميًا سابقًا، اليوم السبت، انسحابها من بطولة «ويمبلدون» للتنس؛ بسبب إصابة في وتر العرقوب.

وقالت أوساكا، في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفقًا لـ«رويترز»: «أركض على جهاز المشي تحت الماء لأن وتر العرقوب لا يزال مصابًا.. لابد أنني أتقدم في العمر، أو شيء من هذا القبيل».

وأضافت اللاعبة اليابانية الحاصلة على أربعة ألقاب في البطولات الكبرى: «لا يزال وتر العرقوب غير سليم، لذلك سأراكم النسخة المقبلة».

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وأُصيبت اللاعبة اليابانية في بطولة مدريد، مما اضطرها للغياب عن بطولة روما التي تمثل مسابقة إعدادية لبطولة فرنسا المفتوحة.