منع لاعبي روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة في «ويمبلدون»

القاهرة - بوابة الوسط

فرضت بطولة ويمبلدون البريطانية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، اليوم الأربعاء، حظرًا على مشاركة اللاعبين الروس والبيلاروس في نسختها المقبلة ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبعد قرار بطولة ويمبلدون البريطانية، من المقرر أن يغيب المصنف ثانيًا عالميًا الروسي دانييل مدفيديف والبيلاروسية أرينا سابالينكا الرابعة عالميًا عن منافسات البطولة العشبية.

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وقال نادي عموم إنجلترا، في بيان رسمي: «في ظل ظروف مثل هذا العدوان العسكري غير المسبوق وغير المبرّر، سيكون من غير المقبول أن يستفيد النظام الروسي من مشاركة لاعبين روس أو بيلاروس».

قرار صعب

وتابع: «لذلك، نعتزم مع الأسف الشديد حظر مشاركة لاعبين روس وبيلاروس في ويمبلدون».

وقال إيان هيويت رئيس نادي عموم إنجلترا: «ندرك أن هذا صعب على الأفراد المتضررين، ومن المحزن أنهم سيعانون بسبب أفعال قادة النظام الروسي».