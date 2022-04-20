بيان رسمي من اتحاد لاعبي التنس المحترفين بعد قرار بطولة «ويمبلدون»

القاهرة - بوابة الوسط

قال اتحاد لاعبي التنس المحترفين، اليوم الأربعاء، إن قرار بطولة ويمبلدون واتحاد البطولات البريطانية على الملاعب العشبية باستبعاد لاعبي روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة في بطولات هذا العام غير عادل ويمكن أن يشكل سابقة ضارة للعبة.

وأوضح اتحاد لاعبي التنس المحترفين في بيان، وفقًا لـ«رويترز»: «يشكل التمييز على أساس الجنسية أيضًا انتهاكًا لاتفاقنًا مع ويمبلدون والذي ينص على أن مشاركة اللاعب تعتمد فقط على تصنيفات الاتحاد».

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وتابع: «من المهم التأكيد على استمرار السماح للاعبي روسيا وروسيا اليبضاء بالمنافسة في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين تحت راية محايدة».

غزو موسكو لأوكرانيا

وذكر نادي عموم إنجلترا منظم بطولة ويمبلدون، إحدى البطولات الأربع الكبرى للتنس، في بيان إن لاعبي روسيا وروسيا البيضاء لن يُسمح لهم بالمشاركة في نسخة العام الجاري بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

كما أعلن الاتحاد المسؤول عن بطولات الملاعب العشبية، البطولات الإعدادية التي تسبق ويمبلدون، أيضًا منع لاعبي البلدين من المشاركة في بطولاته هذا العام.