القبض على لاعب ألماني في إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال نادي «شتوتغارت» المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم السبت، إنه تم إلقاء القبض على لاعبه أتكان كارازور خلال قضاء عطلته في إيبزا في إسبانيا.

ولم يوضح «شتوتغارت»، سبب إلقاء القبض على اللاعب البالغ عمره 25 عامًا، الذي انضم للفريق في 2019 وخاض 24 مباراة في الموسم الحالي.

هل تورط اللاعب؟

وأضاف «شتوتغارت» في بيان، وفقًا لـ«رويترز»: «تم إلقاء القبض على أتكان كارازور خلال عطلته في إيبزا.. اللاعب ينفي تورطه في أي عمل غير مخالف للقانون. شتوتغارت يتواصل مع محامي اللاعب. مع استمرار التحقيقات في الوقت الحالي فالنادي لن يستطيع التعليق على الأمر».

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وتفادى «شتوتغارت» الهبوط في الثواني الأخيرة من الجولة الأخيرة للموسم الحالي إذ أنهى الدوري في المركز 15.