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الرئيس الفرنسي يأمل عودة زين الدين زيدان للتدريب في بلاده

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 يونيو 2022, 07:43 مساء
الرئيس الفرنسي يأمل عودة زين الدين زيدان للتدريب في بلاده
الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني يوجه تعليماته للاعبيه خلال المباراة الودية ضد بايرن ميونيخ الألماني في هيوستن الأمركية في 20 يوليو 2019. (أ ف ب)
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أبدى رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، رغبته في تواجد زين الدين زيدان في الدوري الفرنسي لكرة القدم، من أجل تألق فرنسا، معربا عن إعجابه الكبير بالمدرب السابق لريال مدريد الإسباني، والمطلوب لقيادة فريق باريس سان جيرمان.

وقال الرئيس الفرنسي خلال مقابلة إذاعية أجراها الأربعاء، عبر «راديو مونت كارلو»، وفقا لـ«فرانس برس»، إنه يرغب أن يعود زين الدين زيدان إلى الدوري الفرنسي، موضحا أن رؤية المدرب الفرنسي صاحب (49 عاما) الذي فاز ثلاث مرات بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد وغير مرتبط بأي عقد حاليا، ستكون رائعة.

لم أتحدث إلى زيدان
وأضاف الرئيس الفرنسي على هامش زيارة إلى كليشي سو بوا في الضواحي الشرقية لباريس عنوانها الرياضة لدى الشباب: «لم أتحدث إلى زين الدين زيدان، لكنني معجب به كثيرا لاعبا ومدربا».

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الفوز بثلاث كؤوس رئيسية
وتابع ماكرون الذي يشجع نادي مرسيليا: «نريد حقا أن يكون لدينا في البطولة الفرنسية رياضي ومدرب من موهبة مماثلة كانت قادرة على الفوز بثلاث كؤوس رئيسية نطمح إليها كثيرا لأنديتنا.. لذلك آمل، من أجل تألق فرنسا، أن يعود مرة أخرى، أن يأتي لتدريب ناد فرنسي كبير. سيكون أمرا رائعا».

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