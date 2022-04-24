الصافرات ضد ميسي تتصدر أول تصريح لبوكيتينو بعد التتويج بالدوري الفرنسي مع «سان جيرمان»

القاهرة - بوابة الوسط

تحدث المدير الفني لـ«باريس سان جيرمان»، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، عقب تتويج فريقه بلقب الدوري الفرنسي، للمرة العاشرة في تاريخه.

أهداف جديدة لبوكيتينو

وأكد بوكيتينو أنه يأمل في تحقيق إنجاز أكبر في المستقبل، على مقعد المدير الفني للفريق الباريسي، بعد أن اقتنص اللقب بتعادل الفريق الباريسي أمام جماهيره بهدف أمام «لانس» في الجولة الـ34، ليعلن نفسه بطلًا لفرنسا، قبل 4 جولات من النهاية، بحسب ما نقله موقع «24» عن وكالة الأنباء الإسبانية.

شكوك حول المستقبل

وفي تصريحات له عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب «حديقة الأمراء»، أجاب المدرب الأرجنتيني عن سؤال حول موسمه مع الفريق، والشكوك التي تحوم حول مستقبله، حيث دافع عن العمل الذي يقوم به، رغم عدم تحقيق الهدف الرئيسي للنادي وهو الحصول على دوري الأبطال، بعد أن غادره الفريق من ثمن النهائي أمام «ريال مدريد» الإسباني.

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لقب جديد أمر مهم

وأشار: «منح النادي لقباً جديداً هو أمر مهم للغاية للجميع، وعلى المستوى الشخصي لعبت هنا، وكنت قائداً للفريق، وبعد مرور أقل من عام ونصف العام على تولي المهمة، فالفوز بثلاثة ألقاب مع هذا النادي، هو أمر مرضٍ تماماً، نتمنى تحقيق إنجاز أكبر في المستقبل».