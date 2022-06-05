رسالة من نادال إلى جماهيره بعد التتويج بلقب «رولان غاروس» للمرة 14 في تاريخه

القاهرة - بوابة الوسط

تحدث الإسباني رافايل نادال، اليوم الأحد، عن تتويجه ببطولة «رولان غاروس» للمرة 14، معززًا بذلك رقمه القياسي في الـ«غراند سلام» مع 22 لقبًا وبات أكبر لاعب سنًا يُتوج في باريس، بعد التغلب في المباراة النهائية على النرويجي كاسبر رود بثلاث مجموعات دون رد.

وقال نادال أثناء تسلُّم الكأس عقب انتهاء المباراة، وفقًا لـ«كورة»: «أعتقد أنه من دواعي سروري أن ألعب مع كاسبر، هذا النهائي هنا في رولان غاروس، أنت لاعب رائع، وأود أن أهنئك على تلك المسيرة الرائعة في آخر أسبوعين، هذه خطوة للأمام، أنا سعيد من أجلك ولأسرتك ولكل فريقك، أتمنى لك الأفضل في المستقبل».

رسالة إلى جماهيره

وأوضح نادال: «أواصل مع فريقي وعائلتي وكل من تواجد إلى جواري، ما حدث هذا الموسم شيء مذهل، أشكركم على كل ما قدمتموه لي في كل تلك السنوات، بدونكم لم أكن لأصل لهذا المستوى وخاصة في الأوقات الصعبة التي مررنا بها ومع الإصابات والعقبات، كان دائمًا هناك الدعم في تلك الرحلة، أشكركم».

وأضاف: «أشكر كل من ساهم في إنجاح تلك البطولة وكل من يحب تاريخ هذه اللعبة فهذه هي البطولة الأفضل في العالم، أشكر حاملي الكرات والمتطوعين والمديرين وكل من يعمل وراء الكواليس، أشعر بسعادة كبيرة بالتواجد هنا دائمًا، أشعر أن هذا هو بيتي».

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وواصل: «على المستوى الشخصي، من الصعب وصف شعوري الآن، بكل تأكيد لم أكن أعتقد أنه بعمر 36 عامًا سأصل إلى هنا وأن ألعب على أفضل ملعب خلال مسيرتي وأخوض نهائي آخر، هذا يعني لي الكثير.. أشكركم جميعًا، لا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل، ولكن سأواصل القتال والكفاح كي أواصل مسيرتي».