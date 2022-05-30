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ميسي: بنزيما يستحق الفوز بالكرة الذهبية.. ولا أهتم لتصريحات ليفاندوفسكي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 مايو 2022, 10:47 مساء
ميسي: بنزيما يستحق الفوز بالكرة الذهبية.. ولا أهتم لتصريحات ليفاندوفسكي
ميسي. (الإنترنت)
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قال مهاجم فريق باريس سان جيرمان، وقائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، اليوم الإثنين إن مهاجم ريال مدريد الإسباني، اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، يستحق الفوز بالكرة الذهبية بعد الدور الذي لعبه في تتويج بطل إسبانيا بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأوضح ميسي في مقابلة مع قناة «TYC سبورتس» الأرجنتينية، وفقا لـ«رويترز»: «بدون أدنى شك قدم بنزيما موسما مذهلا وأنهاه بحصد لقب دوري الأبطال.. لعب دورا حاسما في كل المباريات بدءا من دور الستة عشر. أعتقد أنه لا توجد أي شكوك هذا العام».

ريال مدريد لم يكن الأفضل
وأحرز بنزيما ثلاثية في الفوز 3-2 على باريس سان جيرمان في النتيجة الإجمالية في دور الستة عشر، ليحرم الفريق الفرنسي من التتويج بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

وقال ميسي الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات: «مباراة ريال مدريد حطمتنا وحطمتني وحطمت جميع أعضاء الفريق.. كنا نعقد آمالا كبيرة. الأمر يجعلني أرغب في الفوز باللقب مرة أخرى.. لكن الفريق الأفضل لا يفوز بلقب دوري الأبطال.. لا أريد التقليل من شأن ريال مدريد، لكنه لم يكن الأفضل في البطولة ومع ذلك تغلب على الجميع».

وسيقام حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في 17 أكتوبر مع الإعلان عن قائمة المرشحين في 12 أغسطس. وسيتم منح الجائزة عن الفترة من أغسطس وحتى يوليو بدلا من العام الميلادي.

أفضل مواسم بنزيما
وعزز ريال مدريد رقمه القياسي عندما حصد لقبه 14 في كأس أوروبا بعد تغلبه 1-صفر على ليفربول الإنجليزي يوم السبت. وقدم بنزيما أفضل موسم له خلال 13 عاما مع ريال مدريد، إذ أحرز 44 هدفا وصنع 15 هدفا بجميع المسابقات ليقود الفريق للتتويج بلقبي الدوري ودوري الأبطال.

وتصدر اللاعب البالغ عمره 34 عاما قائمة هدافي البطولتين، وأحرز ثلاثية في مرمى كل من باريس سان جيرمان وتشيلسي في أدوار خروج المغلوب.

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تصريحات ليفاندوفسكي
وبشأن تصريحات هداف بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي، حول الكرة الذهبية، أوضح ميسي، وفقا لـ«كورة»: «من حق كل شخص أن يعبر عن رأيه، ويقول ما يريده أو ما يقتنع به.. بصراحة لا أتفق مع ما قاله ليفاندوفسكي، ولكني لم أعطه أهمية كبيرة، من حقه أن يقول ما يريده، وأنا غير مهتم».

وأكد النجم الأرجنتيني: «لكن الكلمات التي قلتها في لحظة فوزي بالجائزة كانت من القلب، لقد أكدت أن ليفاندوفسكي كان يستحق الكرة الذهبية من قبل، لأنه قبل عام كنت أعتقد أنه كان أفضل ولكن العام الذي فزت فيه لم يكن الأفضل.. لقد قلت ما اقتنعت به، وليتعامل ليفاندوفسكي مع كلامي بالطريقة التي يريدها».

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