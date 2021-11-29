رسميا.. ميسي يفوز بالكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه

ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الأرجنتيني يفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2021. (الإنترنت)

توج النجم ليونيل ميسي، لاعب «باريس سان جيرمان» والمنتخب الأرجنتيني، بجائزة الكرة الذهبية للعام 2021، في الحفل التي أٌقيم على مسرح «دو شاتليه»، في العاصمة الفرنسية باريس.

وتفوق ميسي في سباق الفوز بالجائزة على روبرت ليفاندوفسكي وجورجينيو وكريم بنزيمة ونجولو كانتي وكريستيانو رونالدو من «بايرن ميونيخ» و«تشيلسي» و«ريال مدريد» و«تشيلسي» و«مانشستر يونايتد».

وظفر ميسي بالجائزة ست مرات من قبل أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 قبل أن يضيف الكرة الذهبية السابعة لرصيده اليوم.

كما حل ميسي ثانيًا في سباق الكرة الذهبية خمس مرات أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017.