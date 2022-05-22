ميلان جاهز لضرب إنتر بعبور ساسولو والظفر بأول «الكالتشيو» منذ 2011

القاهرة - بوابة الوسط

يحل ميلان ضيفًا ثقيلًا على ساسولو، اليوم الأحد، باستاد مابي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإيطالي، ويتصدر ميلان جدول ترتيب مسابقة «الكالتشيو»، برصيد 83 نقطة، بفارق نقطتين عن إنتر ميلان، فيما يتواجد ساسولو في المركز 11، برصيد 50 نقطة.

ويسعى ميلان لمواصلة الانتصارات من أجل حسم لقب الدوري الإيطالي، وتفويت الفرصة أمام الإنتر الغريم التقليدي في خطف اللقب، حيث يحتاج الفريق لنقطة وحيدة للتتويج بلقب «الكالتشيو» رسميًا، واعتلاء منصات التتويج بعد غياب.

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ويحتاج فريق ميلان، بقيادة مدربه ستيفانو بيولي، التعادل أو الفوز لحسم لقب الدوري الإيطالي، الغائب عن خزائن «الروسونيري» منذ موسم 2010-2011، بعدما حقق ميلان سلسلة من الانتصارات اللافتة في الأمتار الأخيرة، وتحديدًا خارج ملعبه ضد فيورنتينا، ولاتسيو، وفيرونا، قبل أن يتفوق على أتالانتا (2-0) على أرضه في الجولة 37 قبل الأخيرة.

وفي المقابل، يسعى ساسولو لتحقيق الفوز في هذه المباراة، واستغلال عاملي الأرض والجمهور، لحرمان ميلان من التتويج بالدوري الإيطالي، وإهدائه للإنتر.

ومن الوارد أن يحسم لقب الدوري الإيطالي عند التساوي، عبر اللجوء أولًا إلى نقاط المواجهات المباشرة بين الفريقين المتساويين، وفي هذه الحالة فإن ميلان يتفوق على إنتر ميلان، بعدما تمكن من الفوز عليه في مواجهة الدور الثاني (2-1)، عقب التعادل (1-1) في الدور الأول.