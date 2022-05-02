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مطاردة شرسة بين «إنتر» و «ميلان» وسط إفاقة لـ«يوفنتوس» و«نابولي» في الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 مايو 2022, 06:48 مساء
مطاردة شرسة بين «إنتر» و «ميلان» وسط إفاقة لـ«يوفنتوس» و«نابولي» في الدوري الإيطالي
مباراة ميلان أمام فيورنتينا. (إنترنت)
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قاد المدافع المخضرم ليوناردو بونوتشي فريقه يوفنتوس لفوز مثير على ضيفه فينيزيا (2-1)، أمس الأحد، بالمرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وفيما يلي أبرز نقاط من الجولة الماضية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

ثنائي ميلان
يستمر الصراع على لقب الدوري وما يزيد من الإثارة أن المنافسة اقتصرت تقريبا على الغريمين، ميلان وإنتر ميلان.

وكما هو الحال في الدوري الإنجليزي الممتاز، ينتظر صاحب المركز الثاني تعثر المتصدر في الأسابيع الأخيرة لامتلاك فرصة في التتويج.

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وبدا أن إنتر سيتلقى دفعة يوم الأحد مع اقتراب ميلان من التعثر أمام فيورنتينا، قبل أن يسجل رافائيل لياو هدف الفوز قرب النهاية ليحافظ لفريقه على الأفضلية في الصدارة، وفاز إنتر لاحقا بصعوبة على أودينيزي.

ويملك ميلان أفضلية في المواجهة المباشرة، ما يعني أنه حتى إذا تعادل فلن يفقد الصدارة.

بونوتشي ينقذ يوفنتوس
كان هدف يوفنتوس من التعاقد بمقابل ضخم مع دوسان فلاهوفيتش في يناير هو تسجيل الأهداف عند السيطرة أمام المنافسين.

وفي بعض الأوقات، صنعت أهداف المهاجم الصربي الفارق بالفعل، لكنه لا يستطيع أن يفعل كل شيء وحده، والدليل ما حدث في الفوز (2-1) على فينتسيا المتعثر، الأحد.

ومرة أخرى، سيطر يوفنتوس على اللعب فترات طويلة، لكنه لم يتمكن من صناعة العدد الكافي من الفرص، واحتاج إلى ثنائية نادرة من المدافع ليوناردو بونوتشي، في عيد ميلاده 35، ليحقق الانتصار.

وقال مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري «لا مجال للحديث مجددا عن رحيل كريستيانو رونالدو العام الماضي، لكن نحن نفتقد أيضا عددا كبيرا من اللاعبين بسبب الإصابات وهذا مؤثر».

وأضاف: «يمكن الحديث عن الأساليب الخططية، ويمكن أن نظهر بشكل أفضل لكن الواقع يبقى أننا نملك نفس اللاعبين في كل مباراة منذ حوالي ثلاثة أشهر، والآن يجب أن نقبل أن هذه نتيجة جيدة».

نابولي يعود إلى الانتصارات
خسر نابولي مرتين في ثلاث مباريات قبل اللعب في ضيافة ساسولو، السبت، ليبتعد عن صراع اللقب، لذا لم يكن الفريق يملك أي خيار سوى الفوز في استاد دييغو أرماندو مارادونا.

وبدا وكأن نابولي يرغب في توجيه رسالة أنه لم يستسلم بعد، حيث سجل أربعة أهداف في أول 21 دقيقة في واقعة تحدث لأول مرة في الدوري الإيطالي، قبل أن يخرج منتصراً (6-1).

وبات نابولي الآن يحتاج إلى تعثر ميلان وإنتر ميلان لامتلاك فرصة في الفوز بلقب الدوري لأول مرة منذ 1990.

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