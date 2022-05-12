إنتر ميلان يتوج بكأس إيطاليا المرة الثامنة في تاريخه

القاهرة - بوابة الوسط

توّج فريق إنتر ميلان، بلقب كأس إيطاليا لكرة القدم، للمرة الثامنة في تاريخه، وذلك عقب فوزه على يوفنتوس (4-2) في المباراة النهائية، والتي أُقيمت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «الأولمبيكو» في العاصمة الإيطالية روما.

وتقدم إنتر عن طريق نيكولو باريلا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يدرك أليكس ساندرو التعادل ليوفنتوس عند الدقيقة 50، ثم أضاف دوسان فلاهوفيتش الهدف الثاني ليوفنتوس بعد ذلك بدقيقتين.

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وعند الدقيقة 80 سجل هاكان شالهان أوغلو هدف التعادل الثاني لإنتر من ضربة جزاء، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين لحسم اللقب.

وفي الشوط الإضافي الأول وبالتحديد عند الدقيقة 99 سجل إيفان برسيتش الهدف الثالث لإنتر من ضربة جزاء، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الرابع عند الدقيقة 102.

اللقب الثامن

ونجح إنتر في إضافة اللقب الثامن له في البطولة، وهو الأول منذ موسم 2010-2011، حيث لم ينجح في التتويج بذلك اللقب منذ ذلك الحين.

ويأتي الفوز بالكأس في ظل محاولات إنتر ميلان الحفاظ على لقب الدوري الذي توج به الموسم الماضي، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 78 نقطة، بفارق نقطتين خلف ميلان المتصدر على بعد مرحلتين من نهاية الموسم.

ضربة قوية ليوفنتوس

على الجانب الآخر، جاءت خسارة لقب الكأس، لتكون بمثابة ضربة قوية ليوفنتوس، الذي خرج خالي الوفاض هذا الموسم، بعدما خرج من دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، كما أنه في المركز الرابع بترتيب الدوري برصيد 69 نقطة، ليأتي فشل الفريق في الحفاظ على لقب الكأس الفائز به الموسم الماضي ليكون بمثابة خيبة أمل جديدة.

وذكرت شبكة «سكواكا» للإحصائيات، وفقا لـ«كورة» أن إنتر تمكن بعد 10 سنوات من الجفاف وغياب البطولات، من تحقيق البطولات المحلية الثلاثة في 365 يومًا.

رقم تاريخي

وفاز إنتر بلقب الدوري الإيطالي موسم (2020-2021)، والسوبر الإيطالي 2021، وكأس إيطاليا 2022. وأشارت شبكة «أوبتا»، إن إنتر تمكن من تسجيل هدفين في الأشواط الإضافية بنهائي كأس إيطاليا، لأول مرة منذ فينيزيا ضد نابولي العام 1997.

وتابعت أن إنتر توج بلقب كأس إيطاليا للمرة الثامنة في تاريخه، والأول منذ موسم (2010-2011)، ليتخطى لاتسيو صاحب الـ7 ألقاب. وأشارت إلى أن يوفنتوس وروما هما من يتفوقان على إنتر من حيث عدد بطولات الكأس، حيث فاز اليوفي باللقب 14 مرة كأكثر من فاز به، ثم يأتي روما ثانيا برصيد 9 ألقاب.