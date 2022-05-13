في صراع جديد.. كلوب وغوارديولا يتنافسان على جائزة مدرب الموسم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، الجمعة، قائمة المدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليغ» للموسم الرياضي الجاري (2021 – 2022).

وكشف «بريميرليغ» عبر موقعه الرسمي عن ترشح كل من بيب غوارديولا (مانشستر سيتي) ويورجن كلوب (ليفربول) وإيدي هاو (نيوكاسل يونايتد) وباتريك فييرا (كريستال بالاس)، وتوماس فرانك (برينتفورد).

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وسبق لغوارديولا الظفر بالجائزة 3 مرات، موسم 2017-18 وموسم 2018-19 وموسم 2020-21. بينما ظفر كلوب بالجائزة في موسم 2019-20 فقط.

غوارديولا

أصبح الإسباني على بعد جولتين للتتويج بلقبه الـ4 في الدوري الإنجليزي، ويعتلي مانشستر سيتي صدارة جدول الترتيب، حققهم بعد 28 فوز و3 هزائم و5 تعادلات.