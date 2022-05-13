في صراع جديد.. كلوب وغوارديولا يتنافسان على جائزة مدرب الموسم

أعلنت رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، الجمعة، قائمة المدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليغ» للموسم الرياضي الجاري (2021 – 2022).
وكشف «بريميرليغ» عبر موقعه الرسمي عن ترشح كل من بيب غوارديولا (مانشستر سيتي) ويورجن كلوب (ليفربول) وإيدي هاو (نيوكاسل يونايتد) وباتريك فييرا (كريستال بالاس)، وتوماس فرانك (برينتفورد).
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وسبق لغوارديولا الظفر بالجائزة 3 مرات، موسم 2017-18 وموسم 2018-19 وموسم 2020-21. بينما ظفر كلوب بالجائزة في موسم 2019-20 فقط.
غوارديولا
أصبح الإسباني على بعد جولتين للتتويج بلقبه الـ4 في الدوري الإنجليزي، ويعتلي مانشستر سيتي صدارة جدول الترتيب، حققهم بعد 28 فوز و3 هزائم و5 تعادلات.
كلوب
يتنافس الألماني لتحقيق لقبه الثاني في الدوري الإنجليزي، ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول الترتيب حققهم بعد 26 فوز و6 هزائم وتعادلين.
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