رسميا.. الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رابطة أندية الدوري الإنجليزي، الجمعة، قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليغ» لموسم 2021 – 2022.

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، تواجد محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول ومنتخب مصر، وذلك بعد المستوى الرائع الذي قدمه اللاعب هذا الموسم، حيث يعتلى صدارة قائمة هدافي المسابقة قبل جولتين من النهاية، إضافة لكونه أكثر لاعب صنع أهداف هذا الموسم أيضا.

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وسينافس صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2021- 2022، ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لفريق ليفربول، وجارود بوين لاعب فريق وست هام يونايتد، وجواو كانسيلو لاعب فريق مانشستر سيتي وزميله في الفريق كيفن دي بروين، وبوكايو ساكا لاعب فريق أرسنال، وهيونج سون مين نجم فريق توتنهام هوتسبير، وجيمس ورد لاعب فريق ساوثهامبتون.

صلاح يفوز بالجائزة 2017-2018

وسبق لصلاح الظفر بالجائزة في موسم 2017-2018 وهو كان الأول له مع ليفربول بعد انضمامه للفريق قادما من روما. وأصبحت هذه هي المرة الرابعة التي يترشح فيها صلاح للجائزة خلال خمس سنوات تواجد فيها مع ليفربول.

وكان موسم 2019-2020 هو الوحيد الذي لم يترشح فيه صلاح للفوز بأعرق جوائز الدوري الإنجليزي. وخلال الموسم الجاري خاض صلاح 34 مباراة سجل خلالهم 22 هدفا وصنع 13، وهو يتصدر السباق في كلا الفئتين.

أرقام المرشحين

فيما خاض أرنولد 31 مباراة وسجل هدفين وصعن 12 آخرين. أما جاردو بوين فسجل 10 أهداف وصنع مثلهم في 34 مباراة خاضها مع وست هام. وسجل كانسيلو هدفا وصنع سبعة في 34 مباراة مع مانشستر سيتي.

وخاض دي بروين 28 مباراة سجل خلالهم 15 هدفا وصنع سبعة. وسجل ساكا 11 هدفا وصنع ستة في 36 مباراة مع أرسنال. أما سون فسجل 21 هدفا وصنع سبعة مع توتنام في 33 مباراة. فيما سجل جيمس وارد براوس تسعة أهداف وصنع خمسة في 34 مباراة مع ساوثامبتون.