من أجل الثأر.. محمد صلاح يرغب بمواجهة ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

كشف نجم ليفربول وقائد المنتخب المصري، محمد صلاح، أنه يريد مقابلة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري (2021-2022)، وليس مانشستر سيتي.

ويرغب صلاح في مواجهة ريال مديد الإسباني، في ظل سعيه للثأر لهزيمة فريقه في نهائي البطولة القارية 2018، وفقًا لـ«رويترز». وغادر اللاعب المصري وهو يبكي بعد سقوط عنيف خلال التحام مع سيرجيو راموس في المباراة التي خسرها ليفربول 3-1 في نهائي البطولة الأوروبية قبل أربعة أعوام.

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وفاز ليفربول 3-2 أمس الثلاثاء لينتصر بنتيجة 5-2 في مجموع المبارتين على فياريال في قبل نهائي دوري الأبطال، وسيعرف من سيواجه في النهائي، المقرر يوم 28 مايو، في وقت لاحق اليوم الأربعاء عندما يلعب سيتي أمام ريال.

الانتقام

وقال صلاح لـ«بي.تي سبورت»، وفقًا لـ«رويترز»: «أريد أن ألعب أمام ريال مدريد.. سيتي فريق صعب حقًا ولقد لعبنا ضده عدة مرات هذا الموسم.. إذا سألتني شخصيًا، فأنا أفضل مواجهة ريال مدريد».

وردًا على سؤال عما إذا كان يريد الانتقام من الفريق الإسباني، قال صلاح: «خسرنا في النهائي ضدهم، لذلك أريد أن ألعب أمامهم وآمل في الفوز عليهم أيضًا». وأشاد صلاح بشخصية ليفربول الذي يسعى لحصد أربعة ألقاب هذا الموسم بشكل غير مسبوق.

وقال صلاح «كان الأمر صعبًا في الشوط الأول لكننا توجهنا بعد ذلك إلى غرفة الملابس، وبدأ المدرب (يورغن كلوب) الحديث وتحدثنا مع بعضنا البعض أيضًا.. تلك الشخصية التي ظهرت في غرفة الملابس توضح أننا فريق كبير، ولهذا تمكننا من الرد بعد التراجع 2-صفر في الشوط الأول من لقاء الإياب خارج ملعبنا».