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محمد صلاح يتسلم جائزة الأفضل في البريميرليج من رابطة النقاد (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 مايو 2022, 12:32 صباحا
محمد صلاح يتسلم جائزة الأفضل في البريميرليج من رابطة النقاد (صور)
محمد صلاح يتسلم الجائزة (تويتر)
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تسلم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في إنجلترا هذا الموسم، الممنوحة من رابطة النقاد الإنجليزية.

وبذلك يكون صلاح قد فاز بالجائزة للمرة الثانية بعد أن حققها في 2018، بعد تصويت 400 صحفي إنجليزي.

ولا يزال النجم المصري ينافس رفقة فريقه ليفربول لضم البطولات الأربعة، بعد تحقيق لقب كأس الرابطة الإنجليزية، وما زال في المتناول لقب الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد، ودوري أبطال أوروبا.

- رسميا.. محمد صلاح يحصد جائزة استثنائية في إنجلترا

حضر محمد صلاح الحفل الذي أقيم في لندن، رفقة وكيله رامي عباس، وتسلم الجائزة من أسطورة ليفربول آيان راش.

وسجل صلاح 232 هدفًا في جميع المسابقات، وصنع 115، وقريب من الفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة، بعدما حصل على الحذاء الذهبي في 2018، ثم مناصفة مع أوباميانج وماني في 2019.

ونشر حساب ليفربول على مواقع التواصل الاجتماعي تهنئة للاعبيه، ودوّن: «الملك المصري لا يتوقف عن حصد الجوائز. محمد صلاح يتسلم جائزة لاعب العام المقدمة من رابطة الكُتّاب الإنجليز لعام 2022».

محمد صلاح يتسلم الجائزة (تويتر)
محمد صلاح يتسلم الجائزة (تويتر)
محمد صلاح يتسلم الجائزة (تويتر)
محمد صلاح يتسلم الجائزة (تويتر)
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