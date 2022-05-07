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رسميا.. تحالف بولي يشتري تشيلسي الإنجليزي مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 مايو 2022, 11:59 صباحا
رسميا.. تحالف بولي يشتري تشيلسي الإنجليزي مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني
رجل الأعمال الأميركي تود بولي. (إنترنت)
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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، السبت، أن تحالفًا تجارياً يقوده تود بولي، وافق على كافة الشروط لشراء النادي من رومان أبراموفيتش، مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني.

وكانت جريدة «ذا تليغراف» البريطانية كشفت، الجمعة، مسارًا جديدًا بشأن صفقة بيع نادي تشيلسي الإنجليزي.

وأكدت الجريدة الشهيرة أن التحالف الذي يقوده رجل الأعمال الأميركي تود بولي، ويحظى بدعم شركة كليرليك كابيتال، توصل لاتفاق للاستحواذ على نادي تشيلسي الإنجليزي مقابل أربعة مليارات جنيه إسترليني، بحسب «رويترز».

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وأُرسل العرض إلى الحكومة البريطانية ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في انتظار الموافقة عليه.

ومع تبقي ثلاثة أسابيع فقط برخصة العمل الموقتة للنادي، وتنتهي في 31 مايو، يبدو بولي المالك الشريك لفريق لوس أنجليس دودجرز بدوري البيسبول الأميركي في طريقه لإكمال الاستحواذ على النادي اللندني بنهاية مايو الجاري.

وعرض المالك الروسي رومان أبراموفيتش، الذي يخضع لعقوبات من الحكومة البريطانية، النادي للبيع في مطلع مارس في أعقاب غزو بلاده لأوكرانيا.

حقيقة رد قرض
ومهد أبراموفيتش الطريق لعملية الاستحواذ، الخميس، بعد نفي تقارير عن أنه طلب من تشيلسي رد قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.85 مليار دولار) كان قدمه للنادي.

وأجرت مجموعة بولي، وتضم الملياردير السويسري هانزيورج فيس ورجل الأعمال البريطاني جوناثان جولدستين، مفاوضات حصرية لشراء تشيلسي عقب رفض عرض من الملياردير البريطاني جيم راتكليف.

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