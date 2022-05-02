توخيل: لا أشعر بالأمان وتشيلسي قد يودع المربع الذهبي

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدرب تشيلسي، توماس توخيل عقب الخسارة (0-1) أمام إيفرتون، إنه قد لا ينهي الموسم في المربع الذهبي إذا واصل تحقيق نتائج متباينة في آخر أربع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

هدف ريتشارليسون

وسجل ريتشارليسون مهاجم إيفرتون هدف المباراة الوحيد، ليكتفي تشيلسي، ثالث الترتيب، بحصد أربع نقاط فقط من آخر أربع مباريات، ويتقدم تشيلسي بثلاث نقاط على آرسنال رابع الترتيب وخمس نقاط على توتنهام هوتسبير في صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

- لامبارد يتمسك بإيفرتون قبل ساعات من مواجهة تشيلسي

حديث توخيل

وقال توخيل: «لقد قلت منذ عدة أسابيع إني لا أشعر بالأمان، ونحن لم نكن أبدا في أمان.. إذا كنّا في سباق على المركز الأول أو أول مركزين أو أول أربعة مراكز، وبغض النظر عن السباق نفسه، فإن حصد أربع نقاط من آخر أربع مباريات ليس كافيا أبدا».

وأضاف: يجب علينا الاهتمام بأنفسنا. في الوقت الحالي لا نحصل على النقاط عندما نلعب بشكل رائع، ونستحق المزيد، ونخسر عندما نلعب بشكل مقبول. هذا مزيج سيئ.

وأكمل المدرب الألماني: «كنا ندرك ماذا ينتظرنا وكيف ستسير الأمور في المباريات الأخيرة. عانينا للخروج بشباك نظيفة. في آخر أربع مباريات خرجنا بشباك نظيفة مرة واحدة أمام وست هام يونايتد. كان هذا هو الفوز الوحيد وأنا محبط جداً».