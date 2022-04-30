لامبارد يتمسك بإيفرتون قبل ساعات من مواجهة تشيلسي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب إيفرتون، فرانك لامبارد، أنه ملتزم جدًا بالاستمرار على رأس الجهاز الفني للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رغم المخاوف من إمكانية هبوط الفريق المنتمي لمنطقة مرسيسايد للدرجة الأدنى لأول منذ 71 عامًا.

وحاليًا إيفرتون في منطقة الهبوط، إذ يحتل المركز 18 بين فرق البطولة العشرين بعد خوضه 32 مباراة ويتخلف بنقطتين عن بيرنلي الذي يسبقه مباشرة، والذي لعب 33 مباراة، بحسب «رويترز».

ولا تزال أمام فريق لامبارد (43 عامًا) 6 مباريات هذا الموسم وسيلتقي الفريق ضيفه تشيلسي اللندني، فريق لامبارد السابق، غدًا الأحد.

وقال لامبارد لاعب منتخب إنجلترا السابق للصحفيين: «أنا ملتزم جدًا بالاستمرار مع إيفرتون ولا أريد أن أكون هدفًا لوسائل الإعلام لهذا السبب لكني ملتزم تمامًا بالبقاء على رأس الجهاز الفني».

ولم يرغب لامبارد في الدخول في أي تفاصيل حول تبعات هبوط إيفرتون في حالة حدوث ذلك في نهاية الموسم، واكتفي بالتعهد بالبقاء مع الفريق طالما كان النادي بحاجة إليه.