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«سوبر هاتريك» جيسوس يؤمن صدارة مانشستر سيتي لـ«البريميرليغ»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 أبريل 2022, 05:48 مساء
«سوبر هاتريك» جيسوس يؤمن صدارة مانشستر سيتي لـ«البريميرليغ»
غابرييل جيسوس. (إنترنت)
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قطع فريق مانشستر سيتي خطوة جديدة في حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ» بفوزه الكاسح على ضيفه واتفورد (5-1) في الجولة الرابعة والثلاثين.

سوبر هاتريك
سجل البرازيلي غابرييل جيسوس أربعة أهداف «سوبر هاتريك» ليقود سيتي لاكتساح واتفورد بخماسية، كما حسم مانشستر سيتي فوزه على واتفورد في الشوط الأول بتسجيله ثلاثة أهداف قبل أن يضيف هدفين آخرين في الشوط الثاني.

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تألق جيسوس
تقدم جيسوس بهدفين لسيتي وتكفل الإسباني رودريغو هيرنانديز بالهدف الثالث في الوقت الذي أحرز فيه حسن كامارا الهدف الوحيد لواتفورد، وفي الشوط الثاني أحرز جيسوس هدفين آخرين لسيتي.

صدارة بقوة
الفوز رفع رصيد سيتي في الصدارة إلى 80 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه ليفربول والذي يلتقي اليوم الأحد مع ضيفه إيفرتون، فيما توقف رصيد واتفورد عند 22 نقطة في المركز قبل الأخير ليقترب خطوة جديدة من الهبوط.

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