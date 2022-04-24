«سوبر هاتريك» جيسوس يؤمن صدارة مانشستر سيتي لـ«البريميرليغ»

القاهرة - بوابة الوسط

قطع فريق مانشستر سيتي خطوة جديدة في حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ» بفوزه الكاسح على ضيفه واتفورد (5-1) في الجولة الرابعة والثلاثين.

سوبر هاتريك

سجل البرازيلي غابرييل جيسوس أربعة أهداف «سوبر هاتريك» ليقود سيتي لاكتساح واتفورد بخماسية، كما حسم مانشستر سيتي فوزه على واتفورد في الشوط الأول بتسجيله ثلاثة أهداف قبل أن يضيف هدفين آخرين في الشوط الثاني.

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تألق جيسوس

تقدم جيسوس بهدفين لسيتي وتكفل الإسباني رودريغو هيرنانديز بالهدف الثالث في الوقت الذي أحرز فيه حسن كامارا الهدف الوحيد لواتفورد، وفي الشوط الثاني أحرز جيسوس هدفين آخرين لسيتي.