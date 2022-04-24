ليفربول يستقبل إيفرتون بالتوقيت الليبي لمطاردة مانشستر سيتي في «البريميرليغ»

القاهرة - بوابة الوسط

في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت ليبيا، يستضيف «ليفربول» نظيره «إيفرتون»، اليوم الأحد، على ملعب «آنفيلد»، في ديربي «ميرسيسايد»، ضمن منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

المنافسة بقوة

ينافس «ليفربول» بقوة على لقب الدوري الإنجليزي، حيث يحتل وصافة جدول ترتيب «البريميرليغ» هذا الموسم برصيد 76 نقطة، خلفًا لـ«مانشستر سيتي» برصيد 80 نقطة، فيما يأتي «إيفرتون» في المركز 17، برصيد 29 نقطة.

فوز مثير على «يونايتد»

حقق «ليفربول» فوزًا مثيرًا على مانشستر يونايتد (4-0)، في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي، خلال 90 دقيقة حقق فيها النجم المصري محمد صلاح عددًا من الأرقام القياسية في مسيرته مع «الريدز» بفضل هدفين، وأسيست أمام «الشياطين الحمر»، والأهم عودته للتهديف بعد فترة توقف شهدت انشغاله سلبًا بخسائر متتالية مع منتخب بلاده.

أهداف كلوب

ويتطلع «ليفربول» بقيادة المدرب يورغن كلوب، لتحقيق الفوز على «إيفرتون»، من أجل مواصلة الضغط على الـ«سيتي»، أملًا في تعثر الأخير بتعادل أو خسارة، من أجل اعتلاء قمة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي.