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توخيل يكشف السبب الرئيسي لمشكلات لوكاكو أمام المرمى

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 أبريل 2022, 05:43 مساء
توخيل يكشف السبب الرئيسي لمشكلات لوكاكو أمام المرمى
المدير الفني لفريق تشيلسي توماس توخيل مع مهاجمه لوكاكو. (الإنترنت)
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كشف المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، توماس توخيل، السبب الرئيسي وراء مشكلات لاعب فريقه روميلو لوكاكو أمام المرمى خلال الموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

وقال توخيل، للصحفيين قبل مباراة فريقه مع جاره اللندني آرسنال في الدوري الممتاز غدا الأربعاء، وفقا لـ«رويترز»: «أزمة لوكاكو هي تراجع مستوى لياقته البدنية.. المهاجم البلجيكي بحاجة إلى انطلاقة جديدة لإحياء مسيرته الاحترافية في صفوف النادي اللندني».

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ولم يقدم اللاعب البلجيكي (28 عاما) مستوى الأداء المتوقع منه منذ انتقاله لتشيلسي مقابل مبلغ كبير قادما من ميلان الإيطالي العام الماضي إذ أحرز خمسة أهداف فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز في ظل تراجع مشاركته بسبب الإصابات والعدوى بفيروس كورونا.

بحاجة إلى الانطلاقة
وأوضح توخيل: «كل ما يحتاجه هو هذه الانطلاقة وربما كان من المفترض أن يشارك أساسيا في مواجهة كريستال بالاس بالنظر للمدة التي لعبها كاي هافرتس.. لكن بسبب الغياب نتيجة الإصابة فإنه يفتقد لياقة المباريات.. أنا لا أتهمه بشيء. لكن الحقيقة أن روميلو كان يفترض أن يحرز هدفا في شباك ريال مدريد وآخر في مرمى كريستال بالاس لكن عندما يشارك فإننا بحاجة إلى كل قدراته».

وتابع توخيل: «سنقاتل بكل قوة.. أمامنا أربع مباريات محورية خلال فترة قصيرة في مواجهة أرسنال ووست هام ومانشستر يونايتد وإيفرتون..
يبدو أن موقعنا (في المربع الذهبي) مؤكد لكن الأوضاع يمكن أن تتغير سريعا جدا جدا».

ويحتل تشيلسي المركز الثالث بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 62 نقطة من 30 مباراة متقدما بخمس نقاط على جاره اللندني توتنهام هوتسبير الرابع الذي لعب 32 مباراة.

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