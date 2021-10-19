توخيل يكشف السبب وراء معاناة لوكاكو التهديفية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 أكتوبر 2021, 06:40 مساء
مهاجم تشيلسي روميلو لوكاكو. (الإنترنت)

برر المدير الفني لفريق تشيلسي توماس توخيل، الجفاف التهديفي للاعبه روميلو لوكاكو، الذي لم يسجل منذ 6 مباريات، مشيرًا إلى عبء المباريات التي خاضها اللاعب البلجيكي.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي قبل مواجهة مالمو السويدي، غدًا الأربعاء، في الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا: «في رأيي، أعتقد أن لوكاكو لعب كثيرًا.. لقد لعب مباريات كثيرة خلال الصيف والآن هو قادم من دوري الأمم».

وأضاف: «إنه لاعب رائع ومنافس كبير.. يريد الفوز بكل شيء ويريد تحقيق نتيجة جيدة سواء في كأس أمم أوروبا أو في دوري الأمم.. هذا يعني له الفوز بالكثير لبلده، وبالتالي يتم التعامل مع الأمر على محمل الجد.. هناك ضغط كبير عليه».

وتابع المدرب الألماني: «قد يكون مرهقًا ذهنيًا بعض الشيء أيضًا، ليس إلى الحد الذي نقلق منه.. سيستعيد نسقه حين تتحسن الأمور».

وانضم لوكاكو لتشيلسي قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي هذا الموسم، وكانت بدايته جيدة؛ حيث سجَّل أربعة أهداف في أول أربع مباريات، ولكنه لم يسجل في الست مباريات التالية.

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