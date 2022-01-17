توماس توخيل أفضل مدرب في العالم لعام 2021

القاهرة - بوابة الوسط

توج المدير الفني لفريق تشيلسي، توماس توخيل، بأفضل مدرب في العالم، لعام 2021 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك في الحفل الذي نظمه «فيفا»، اليوم الإثنين، بمدينة زيوريخ السويسرية.

وفاز توماس توخيل مدرب تشيلسي بالجائزة لأول مرة في مسيرته التدريبية. وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي الموسم الماضي بجانب السوبر الأوروبي.

وتفوق المدرب الإيطالي بفضل هذا الإنجاز على الإيطالي روبرتو مانشيني المتوج مع إيطاليا بيورو 2020، والإسباني بيب جوارديولا وصيف أوروبا وبطل البريميرليج مع مانشستر سيتي.

وقال توخيل في تصريحات بعد الفوز بالجائزة: «سعيد جدا بتواجدي مع تشيلسي والأداء المقدم من قبلي كمدرب، أسعد بالتواجد مع خيرة اللاعبين وكل الاشخاص الذي يحيطون بي في تشيلسي».

وأضاف «تشيلسي لديه روح تنافسية كبيرة، خسرنا مباراة أخيرة أمام مانشستر سيتي ولكن تنظرنا الكثير من المباريات الاخرى في الكأس ودوري أبطال أوروبا.. نريد أن نحقق المأمول ونتحلى بالاسمترارية لمواصلة الفوز بالبطولات».