كأس إنجلترا: تشيلسي يلحق بليفربول إلى النهائي بعد فوزه على كريستال بالاس

القاهرة - بوابة الوسط

بلغ تشيلسي نهائي مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم للمرة الثالثة تواليًا والخامسة في آخر ستة مواسم، وذلك بفوزه على جاره كريستال بالاس 2-صفر الأحد في نصف النهائي على ملعب «ويمبلي» في لندن.

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ويدين تشيلسي بالفوز الى البديل روبن لوفتوس-شيك (65) ومايسون ماونت (76) اللذين سجلا الهدفين ومنحا فريقهما بطاقة العبور إلى النهائي السادس عشر في تاريخه؛ حيث سيلتقي في 14 مايو على «ويمبلي» ليفربول الفائز السبت على مانشستر سيتي 3-2، بحسب «فرانس برس».