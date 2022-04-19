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رسميا.. إصابة «ميسي» بالتهاب في «وتر أكيليس»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 أبريل 2022, 04:34 مساء
رسميا.. إصابة «ميسي» بالتهاب في «وتر أكيليس»
نادي باريس سان جيرمان يعلن اليوم الثلاثاء إصابة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في وتر أكيليس لقدمه اليسرى. (الإنترنت)
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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الثلاثاء، إصابة جناح الفريق، اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل مباراة أنجيه، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الفرنسي، غدا الأربعاء.

وقال «بي إس جي»، في بيان عبر موقعه الرسمي، إن ليونيل ميسي ينفذ برنامجا علاجيا للتعافي من التهاب في وتر أكيليس لقدمه اليسرى. موضحا أن ليو سيخضع لتقييم جديد في غضون 48 ساعة.

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وذكر النادي أيضا أن لاعب الوسط، ماركو فيراتي، أصيب بكدمة وانصباب في الركبة اليسرى وسيتم تقييم حالته خلال 48 ساعة.

أخطر تطورات الثنائي هيريرا وكورزوا
وأشار البيان الطبي لباريس سان جيرمان إلى أن الثنائي أندير هيريرا وليفن كورزوا سيعود للانتظام في التدريبات، يوم الخميس المقبل، بينما يواصل عبدو ديالو أداء برنامجه التأهيلي.

أما لياندرو باريديس الذي أجرى جراحة في العانة، وجوليان دراكسلر الذي أجرى أيضا جراحة في الغضروف المفصلي للركبة، ينفذان برنامجا علاجيا في العيادة الخاصة بالنادي.

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بفارق 15 نقطة عن مارسيليا قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.

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