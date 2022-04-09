شارة القيادة تفتح باب تساؤل احتمالية تجديد مبابي لعقده مع باريس سان جيرمان

القاهرة - بوابة الوسط

في خضم التكهنات بشأن مستقبله مع الفريق الباريسي، قد يكون كيليان مبابي قائدا لباريس سان جيرمان عندما يحل ضيفا على كليرمون في الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، وما زال مستقبل النجم الفرنسي غامضا في ظل اقتراب نهاية عقده مع فريق العاصمة الفرنسية نهاية الموسم الجاري.

من المحتمل أن يرتدي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، الذي ينتهي عقده مع النادي في نهاية الموسم، شارة القيادة عندما يواجه فريقه مضيفه كليرمون في الدوري الفرنسي لكرة القدم، السبت، بحسب «فرانس برس».

التألق ومشوار التجديد

وتألق المهاجم الفرنسي، الذي استمر مع باريس سان جيرمان هذا الموسم رغم العروض العديدة التي قدمها ريال مدريد، في الفترة الأخيرة مع ناديه والمنتخب الوطني.

ويحتل اللاعب البالغ عمره 23 عاما المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 17 هدفا هذا الموسم متأخرا بفارق هدف واحد عن وسام بن يدر لاعب موناكو لكنه قدم أيضا أكبر عدد من التمريرات الحاسمة (13).

وقال المدرب ماوريسيو بوكيتينو في مؤتمر صحفي: «إنه مثال واضح على التطور، قبل 15 شهرا لم يكن مستواه عند حسن ظن الجميع لكن بفضل العمل الجاد والتفاني والإخلاص والثقة في النفس تغيرت الأمور، منحناه الفرصة والمساعدة للتطور والنمو».

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وردا على سؤال عما يمكن أن يقدمه النادي لمبابي للبقاء، قال بوكيتينو «عندما يكون هنا يمكنك أن تسأله وسيقدم إجابة أفضل، نريد الأفضل للنادي والأفضل لكيليان ونعتقد أن الأفضل لجميع الأطراف هو استمراره معنا، هناك مفاوضات يجب أن تخدم جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق».

ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري برصيد 68 نقطة من 30 مباراة بينما يحتل كليرمون المركز 17 متأخرا بفارق 40 نقطة.

خيبة دوري الأبطال

أحرز مبابي هدفين في خسارة باريس سان جيرمان بنتيجة (3-2) في مجموع المباراتين أمام ريال مدريد في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكن ذلك لم يكن كافيا حيث تلقى الفريق ثلاثة أهداف في غضون 16 دقيقة على ملعب سانتياغو برنابيو ليودع البطولة مجددا بشكل مخيب.

ولا يزال بوكيتينو يعتقد أن باريس سان جيرمان كان الطرف الأفضل قائلا إنه «كان الفريق الأفضل في معظم فترات مباراتي دور الستة عشر، لكن الاهتمام تحول نحو إنهاء الموسم بحصد لقب الدوري الفرنسي مرة أخرى والتفكير في مستقبل مبابي».

وفي ظل غياب ماركينيوس، الذي يعاني من مشاكل في العضلات، ربما يقود مبابي الفريق حيث يسعى النادي المدعوم من جهات قطرية لتمديد تعاقده، لكن في يوم السبت، قد يرتدي مبابي شارة القيادة، وقال بوكيتينو «هذا ممكن، إنه من بين اللاعبين الذين أضعهم في الاعتبار».